كييف تحت قصف باليستي ومسيّرات أوكرانية تقترب من موسكو

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم متجدد طوال الليل، إذ سُمع دوي انفجارات، وفق ما ذكرت صحف محلية في وقت مبكر اليوم الأحد، في حين أعلنت السلطات المحلية في موسكو اعتراض مسيّرات كانت متجهة نحو العاصمة.

فقد أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في منطقة دارنيتسيا بالمدينة.

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو -في منشور على تطبيق تليغرام- بأن "قوات الدفاع الجوي تعمل في العاصمة، فالتزموا الملاجئ"، في حين أخبر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بسماعهم دوي انفجارات ومشاهدتهم ومضات في السماء.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت سابق على تطبيق تليغرام من تهديد بصواريخ باليستية من الشمال.

وفي السياق ذاته، قال أولكسندر غانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي البلاد إن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيّرة وقصفا مدفعيا أسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وهذه البلدة هدف متكرر للهجمات الروسية، وتقع على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو من محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

قتلى على الحدود الروسية الأوكرانية

من جهة ثانية، قال مسؤولون محليون إن طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية أسفرت عن مقتل مدنيين على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية يوم السبت.

وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ييغور كوفالتشوك، عبر تطبيق تليغرام أن هجوما بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة بريانسك الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانت تقلهما سيارتهما في قرية قريبة من الحدود.

وقال دينيس بوشيلين الذي عينته روسيا حاكما لإدارة المناطق التي تسيطر عليها في دونيتسك شرقي أوكرانيا على تليغرام إن شخصين قُتلا في ضربات أوكرانية بطائرات مسيّرة في بلدتي هورليفكا وماكييفكا الكبيرتين.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 124 طائرة مسيّرة أوكرانية أُسقطت فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية.

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين سلسلة من التصريحات بشأن اعتراض مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة.

ويشير إحصاء غير رسمي أجرته وكالات الأنباء الروسية إلى أن عدد الطائرات التي اعتُرضت خلال اليوم بلغ 24 طائرة.

حرب روسيا على أوكرانيا

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

وكثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من ضرباتها التي تصفها بأنها انتقامية ضد روسيا.