قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في مدينة الأبيّض السودانية

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في مدينة الأبيّض في السودان.

ودعت الخارجية القطرية في بيان "كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنب القتال الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين".

وأضاف البيان "تؤكد وزارة الخارجية ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام".

وجددت قطر موقفها الثابت "الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية".

وحذر مسؤولون أمميون، يوم الجمعة، من الأخطار المتزايدة التي يواجهها المدنيون في السودان بسبب تزايد أعمال القتال في مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان، مؤكدين أن الدعم العسكري الخارجي يعزز قدرة طرفي النزاع على مواصلة القتال.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إن مدينة الأبيّض شهدت زيادة كبيرة في استخدام طرفي النزاع للمسيّرات، وإن قوات الدعم السريع عززت وجودها حول المدينة.

وأكدت ديكارلو -خلال جلسة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في السودان- أن أي تصعيد في مدينة الأبيّض سيعرّض مئات الآلاف من المدنيين لخطر وشيك.

وأشارت إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان حذر من كارثة حقوقية وشيكة في المنطقة، لافتة إلى أن اندلاع معركة جديدة سيزيد من عدم الاستقرار، وسيتسبب في موجات نزوح جديدة لمنطقة تعيش ضغوطا فعلية بسبب النازحين.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أوقع عشرات الآلاف من القتلى، وتسبب في نزوح الملايين، وفشلت كل محاولات تسوية النزاع سلميا بسبب تباين مواقف الطرفين.