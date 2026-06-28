أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخّر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء أمس السبت.

وأضافت أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد (28 يونيو/حزيران الجاري)، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، في حين أصيب مقيم من جنسية عربية وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.