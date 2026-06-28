الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين

أعلن الجيش الكويتي، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات -إن سُمعت- فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأمس السبت، أدانت دول خليجية هجمات بمسيّرات إيرانية استهدفت مملكة البحرين، في مواقف متزامنة اعتبرت الاعتداءات انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، عن إدانتها "بأشد العبارات" للهجوم، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات "يلقي على النظام الإيراني مسؤولية تقويض السلام".