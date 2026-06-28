الجيش الأمريكي يعلن ضرب أهداف إيرانية ردا على استهداف ناقلة تجارية

أفاد التلفزيون الإيراني، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك جنوبي البلاد، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولي أمريكي قوله إن الجيش يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري قوله إن مقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طاهروي بسيريك. في حين، أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، ظهر السبت، بتلقيها تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف.

وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد طاقمها بخير.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيّرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز.

في حين، قالت شبكة "سي إن إن" إن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز السبت إلى تصنيف "مرتفع جدا".