الجيش الأمريكي يعلن ضرب أهداف إيرانية ردا على استهداف ناقلة تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، أن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترمب، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في سيريك جنوبي البلاد.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن إيران أُتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت الجمعة، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك، وفق تعبيرها.

وأضافت أن إيران أطلقت مسيّرة هجومية أصابت الناقلة "كيكو" التي ترفع علم بنما.

وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، كما استهدفت قدرات زرع الألغام الإيرانية.

وأكدت "سنتكوم" أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشددة على أن القوات الأمريكية متيقظة وقادرة على توجيه ضربات حاسمة.

انفجارات جنوبي إيران

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك جنوبي البلاد، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري قوله إن مقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طاهروي في سيريك. في حين أفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، ظهر السبت، بتلقيها تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف.

وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار وأن جميع أفراد طاقمها بخير.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيّرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز.

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في حين قالت شبكة "سي إن إن" إن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز السبت إلى تصنيف "مرتفع جدا".

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران -مع الوسيط الباكستاني- توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.