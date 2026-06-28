طهران وبغداد تنسقان مراسم تشييع خامنئي في العراق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستنسق مع العراق آلية تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في العتبات المقدسة العراقية.

وأضاف عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين: "سننسق الآلية لتشييع الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وكانت اللجنة الإيرانية المنظمة لمراسم التشييع أعلنت خطة تمتد 4 أيام، وتبدأ في 6 يوليو/تموز من العاصمة طهران، مرورا بمدينة قم، وتنتهي بالدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

ووفق اللجنة، تتضمن الخطة نقل الجثمان إلى العراق في 8 يوليو/تموز المقبل، لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، استجابة لطلب علماء وعشائر ونخب عراقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لمراسم التشييع إيمان عطار زاده قد أكد -قبل أيام- في مؤتمر صحفي بطهران، أن الجثمان سيشيَّع مع أفراد عائلة المرشد الإيراني الراحل: صهره الدكتور مصباح الهدى باقري، وابنته بشرى حسيني خامنئي، وكنته زهراء حداد عادل زوجة المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وحفيدته زهراء محمدي الكلبايكاني.

وحدد المتحدث موقع الدفن النهائي في حرم الإمام الرضا في مشهد، مشيرا إلى أن الدفن سيكون في ليلة ذكرى رحيل الإمام زين العابدين.

وأوضح عطار زاده أن اللجنة العليا للتشييع تشكلت برئاسة النائب الأول للرئيس، وتضم 4 مجموعات متخصصة:

مجموعة الطرق والمواصلات برئاسة وزيرة الطرق.

مجموعة الأمن والانضباط.

المجموعة الدولية لاستقبال الوفود.

المجموعة الإعلامية والثقافية.

توزيع الأدوار

وسيتولى الحرس الثوري مسؤولية تنفيذ المراسم في طهران ومشهد وقم، بينما تشرف المحافظات على التنظيم في باقي المناطق.

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وستتولى وزارة الخارجية تنظيم استقبال الشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم، من سياسيين ونخب علمية ودينية، الذين سيأتون لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل.

وشكل مقتل خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026 تحولا بارزا في تاريخ إيران والمنطقة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اغتياله في الساعات الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.