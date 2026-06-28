رئيس المخابرات السورية يشارك في مؤتمر أممي لمكافحة الإرهاب بنيويورك

يشارك رئيس جهاز المخابرات العامة في سوريا حسين سلامة، في أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الذي تنطلق أعماله غدا الاثنين في مدينة نيويورك.

مشاركة ضمن "المشهد العالمي للتهديدات"

ويبرز الحضور السوري في اليوم الثاني من المؤتمر، الذي يُعقد يومي 29-30 يونيو/حزيران، من خلال مشاركة حسين سلامة في الجلسة الثالثة، التي تحمل عنوان "المشهد العالمي للتهديدات الإرهابية".

وبحسب جدول الأعمال المنشور على موقع الأمم المتحدة، يشارك في الجلسة مسؤولون من الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، إلى جانب ممثلين عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

"مقاربة سوريا الجديدة"

وتأتي هذه المشاركة بعد ثلاثة أيام من تنظيم البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، فعالية جانبية ضمن أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 2026 بعنوان "من تهديد موروث إلى قيادة وطنية: مقاربة سوريا الجديدة لمكافحة تنظيم داعش"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور مسؤولين أمميين وأوروبيين، وفق ما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وشارك حسين سلامة في الفعالية إلى جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمبعوث الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت "سانا" أن الجلسة ركزت على التحول في مقاربة دمشق لمكافحة تنظيم الدولة، ودور الحكومة السورية في مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

امتداد لتحركات دمشق

ويُعد حضور سلامة في نيويورك امتدادا للتحركات السورية في هذا الملف، بعدما شارك إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في 8 فبراير/شباط الماضي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الرياض، في أول مشاركة سورية منذ تأسيس التحالف عام 2014، وذلك بعد انضمام دمشق إليه بوصفها العضو التسعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.