حرب السيطرة على مضيق هرمز.. ما هدف الضربات الأمريكية وكيف ردت إيران؟

في ظل تصاعد التوتر العسكري في محيط مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة استهدفت 10 مواقع إيرانية قالت إنها تضم منشآت للرادارات والصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع لتجهيز الألغام البحرية، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين، مؤكدا أن عبور السفن في المضيق يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها إيران.

وعبر الخريطة التفاعلية للجزيرة، استعرض عبد القادر عراضة أبرز التطورات الميدانية، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني أكد أن سيطرته على مضيق هرمز لا تهدف فقط إلى تحصيل رسوم العبور، وإنما إلى إظهار القوة وفرض النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأوضح أن بيانات منصة "كيبلر" أظهرت عبور 27 سفينة عبر المضيق خلال اليوم السابق، بينها 15 سفينة دخلت المضيق و12 غادرته، لافتا إلى أن عشر سفن استخدمت الممر الجنوبي القريب من السواحل العمانية، وهو المسار الذي أصبح محور الخلاف بين إيران والأطراف الأخرى.

وأشار إلى وقوع حادثتين خلال 48 ساعة استهدفتا سفنا تجارية أثناء عبورها المضيق، كان آخرهما استهداف السفينة "كيكو" التي ترفع علم بنما بمقذوف، بعد يوم واحد من استهداف السفينة "إيفر لوفلي" قبالة السواحل العمانية.

وعقب تلك الحوادث، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في جزيرة قشم ومنطقة سيريك، وشملت رادارات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى مواقع قالت إنها تستخدم لتحضير الألغام البحرية.

في المقابل, أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات استهدفت مواقع أمريكية، كان أبرزها قاعدة علي السالم في الكويت، إلى جانب أهداف أخرى في البحرين، ليصل إجمالي الأهداف المعلنة إلى 9، في مؤشر على تصعيد متبادل وصفه التقرير بأنه محدود لكنه لافت.

محور الضربات الأمريكية

وتعليقا على التطورات الأخيرة، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد نضال أبو زيد إن الضربات الأمريكية تركزت بصورة رئيسية في سيريك، إلى جانب أهداف في جزيرة قشم، مع ورود معلومات عن استهداف منطقة جورك أيضاً.

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وأضاف أبو زيد، خلال فقرة التحليل العسكري على شاشة الجزيرة، أن المواقع الثلاثة تشكل مثلثا جغرافيا يرتبط، من الناحية العسكرية، بمنظومات البث المستخدمة في توجيه الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن كثافة القصف في سيريك خلال يومين متتاليين تؤكد الأهمية الإستراتيجية للمنطقة.

وتابع أن المقاطع التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية تظهر استهداف مجمع من المستودعات، مرجحا أنها تستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة أو الألغام البحرية، وهو ما ينسجم مع الرواية الأمريكية بشأن طبيعة الأهداف.

وردا على سؤال بشأن الغاية العسكرية من استهداف تلك المواقع، أوضح الخبير العسكري أن ما جرى يصنف عسكريا على أنه "ضربة" وليس "عملية عسكرية"، مبينا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في "تجريد" الحرس الثوري الإيراني من القدرات البحرية التي يستخدمها للتأثير على حركة الملاحة في الممر الجنوبي.

وقال أبو زيد إن الولايات المتحدة كانت قد نشرت قبل تنفيذ الضربة صورا لطائرة الإنذار المبكر "هوك آي"، ما يشير إلى أن عملية الاستطلاع سبقت تنفيذ الضربة، وأن الهجوم انطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في إطار تطوير واضح في أسلوب العمل العسكري الأمريكي.

وأشار المتحدث إلى أن إيران لم تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية، بل وجهت ضرباتها نحو قواعد أمريكية في البحرين والكويت، كما أعلن الحرس الثوري.

تصعيد متدرج بين الطرفين

وفي تقييمه لمستوى التصعيد، قال أبو زيد إن الولايات المتحدة انتقلت من استهداف 4 أهداف إلى 10 أهداف، مستخدمة 6 طائرات وعلى مدى 90 دقيقة، وهو ما يعكس تصعيدا في حجم العمليات.

وأضاف أن الجانب الإيراني بدوره انتقل من الإعلان عن استهداف هدفين إلى الإعلان عن استهداف 8 أو 9 أهداف في البحرين والكويت، معتبرا أن طهران تطبق "معادلة التناسب والتدرج" من خلال زيادة عدد الأهداف تدريجيا.

وأشار إلى أن تصريحات الحرس الثوري التي توعد فيها برد أشمل إذا تكرر الاستهداف الأمريكي، تعكس اتجاها نحو مزيد من التصعيد وليس التهدئة.

وتناول أبو زيد تأثير التطورات العسكرية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحا أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية لعبور السفن، أبرزها الممر الجنوبي الذي قامت البحرية الأمريكية مؤخرا بتوسيعه من نحو 2.5 إلى 3 أميال بحرية.

وأوضح أن هذا الممر يتميز بكونه أوسع وأعمق من المسار الشمالي، ما يجعله أكثر ملاءمة لعبور ناقلات النفط العملاقة، ويعكس في الوقت ذاته إصرارا أمريكيا على استخدامه وتقليص قدرة الحرس الثوري على فرض سيطرته على حركة الملاحة.

ويأتي التصعيد الأخير في مضيق هرمز وسط اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بانتهاك مذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان في وقت سابق من الشهر الحالي.

ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الحرب على إيران في حال واصلت استهداف السفن في مضيق هرمز.