الموقف من إيران والصين يجدد التوتر بين جنوب أفريقيا وأمريكا

جددت تصريحات السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا ليو برنت بوزيل الثالث التوتر الدبلوماسي بين بريتوريا وواشنطن، بعد أن انتقد عبر منصة إكس ما تصفه جنوب أفريقيا بسياسة "عدم الانحياز"، معتبرا أنها في حقيقتها "اختيار" سياسي، وهو ما ردت عليه وزارة العلاقات الدولية والتعاون بإعادة تأكيد استقلالية سياستها الخارجية.

وكتب بوزيل أن "حكومة جنوب أفريقيا تفرش السجادة الحمراء لنائب وزير خارجية إيران، في حين أن نائب الرئيس مشاتيلي في بكين يعمق العلاقات مع الصين. بريتوريا تسمي هذا عدم انحياز، ونحن نسميه كما هو: اختيار"، مضيفا أن "الشعب الجنوب أفريقي يستحق نقاشا صادقا حول الجهة التي تختار حكومته الوقوف إلى جانبها". وقال في منشور آخر إن "جنوب أفريقيا لا يمكنها أن تدعي عباءة عدم الانحياز في حين تغازل فعليا خصوم أمريكا".

وتزامن المنشوران مع زيارة عمل لنائب الرئيس بول مشاتيلي إلى بكين، حيث ألقى كلمة أمام معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد في 22 يونيو/حزيران الحالي، وأكد التزام بلاده بشراكة إستراتيجية شاملة مع الصين، كما التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنغ. وفي الوقت نفسه التقت نائبة وزير العلاقات الدولية تاندي موراكا نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده في بريتوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون كريسبين فيري إن الوزارة أحيطت علما بمنشورات بوزيل، مضيفا أن "الحكومة الجنوب أفريقية لا تدخل في خلافات علنية مع السفراء المقيمين، لكن هذه التصريحات تستوجب إعادة تأكيد واضحة لمبادئنا التوجيهية". وأوضح أن البلاد "تنتهج سياسة خارجية مستقلة راسخة في مبدأ عدم الانحياز"، مشددا على أن "عدم الانحياز يجب ألا يُخلط بالحياد، فنحن نرفض أن نُجر إلى التنافسات الجيوسياسية أو يتم الضغط علينا للانحياز إلى طرف".

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وأشار فيري إلى أن بلاده "تحتفظ بحق بناء علاقات ثنائية مع مختلف الأطراف الدولية"، لافتا إلى "التناقض في التعرض لتدقيق علني بسبب التعامل مع إيران والصين، وهما الدولتان ذاتهما اللتان تواصل الولايات المتحدة نفسها التعامل معهما"، وأضاف أن بلاده ملتزمة باستخدام القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

سياق الخلافات

وتأتي تصريحات بوزيل بعد أشهر من تحذير وجهه الرئيس سيريل رامافوزا في أبريل/نيسان الماضي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد في بريتوريا إلى بوزيل و19 سفيرا آخر، دعاهم فيه إلى الاعتماد على "دبلوماسية هادئة وبناءة" وإلى عدم انتقاد الدولة المضيفة علنا وبأسلوب تصادمي. وكان السفير المعين قد تلقى مذكرة احتجاج من الوزارة سابقا على خلفية تقليله من شأن حكم قضائي جنوب أفريقي.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد تولي دونالد ترمب ولايته الثانية، إذ اتهم بريتوريا بالسماح بـ"إبادة جماعية للبيض" استنادا إلى عمليات قتل في المزارع، وهو ادعاء رفضته جنوب أفريقيا. كما قاطع ترمب قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جنوب أفريقيا في 2025، وضغطت واشنطن على فرنسا لسحب دعوة رامافوزا لقمة مجموعة السبع، كما قامت واشنطن بطرد سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه في مارس/آذار 2025.

وعلى صعيد متصل، اقترحت الإدارة الأمريكية مؤخرا رسوما جمركية بنسبة 12.5% على الصادرات الجنوب أفريقية بسبب قواعد متعلقة بـ"العمل القسري"، بينما يلوح مجلس الشيوخ بمراجعة امتيازات البلاد في قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا). ويرى وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن عدم الانحياز "استقلال إستراتيجي" لا موقف معاد للغرب.