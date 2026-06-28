ترمب يعيّن شرطيا سابقا لرئاسة جهاز الهجرة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين لانس شروير، وهو شرطي سابق في أوكلاهوما وعنصر سابق في مشاة البحرية الأمريكية، على رأس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس)، التي تتعرض لانتقادات حادة في الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف مهاجرين وترحيلهم.

وقال ترمب عبر منصته تروث سوشيال أمس السبت "يسرني أن أعلن أنني عينت لانس شروير مديرا لآيس"، مضيفا أنه "وطني يتمتع بخبرة ميدانية حقيقية، وقائد أثبت كفاءته، ولديه عقود من الخبرة في القبض على أخطر المجرمين".

ويأتي هذا التعيين بعد استقالة المدير السابق للهيئة، تود ليونز، في نهاية مايو/أيار الماضي، ويتولى ديفيد فينتوريلا، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة خاصة لإدارة السجون، رئاسة الهيئة بالإنابة.

ويعمل شروير حاليا مستشارا لدى وزير الداخلية، ومن المقرر أن يخلف تود ليونز الذي عينه ترمب مديرا بالوكالة في مارس/آذار 2025، قبل أن يغادر منصبه في مايو/أيار الماضي، بعد أسابيع من إقالة وزيرة الداخلية السابقة كريستي نويم.

ورحب وزير الداخلية ماركوين مولين بالتعيين، قائلا إن شروير "سيؤدي دورا أساسيا في مساعدة الرئيس على استهداف المهاجرين غير النظاميين وتوقيفهم وترحيلهم".

وقال مولين على منصة إكس "منذ 11 عاما، أي منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، لم يكن لدى وزارة الأمن الداخلي مدير لآيس يوافق عليه مجلس الشيوخ"، داعيا المجلس إلى الإسراع في إقرار تعيين شروير.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين شروير في هذا المنصب. لكن جميع مديري إدارة الهجرة عُيّنوا بالوكالة منذ عام 2017.

ويتولى هذا الجهاز تنفيذ الحملة المناهضة للهجرة التي يريدها ترمب. وأثارت أساليبه التي يعتبرها منتقدون عنيفة، إضافة إلى مقتل الأمريكيَين رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين في مينيابوليس في يناير/كانون الثاني أثناء اعتراضهما على وجودهم في المدينة، صدمة واسعة في الولايات المتحدة.