بدعم من قطر الخيرية.. مخيم لجراحة القلب للأطفال بولاية الجزيرة السودانية

شهدت ولاية الجزيرة وسط السودان، اليوم الأحد، انطلاق أعمال المخيم الطبي المتخصص لإجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال الذين يعانون من العيوب الخلقية، برعاية وتمويل كاملين من جمعية قطر الخيرية.

وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى إنقاذ حياة عشرات الأطفال عبر توفير الرعاية الطبية الفورية والجراحية مجانا، تزامنا مع مواجهة المؤسسات العلاجية في البلاد تحديات جراء الظروف الراهنة.

وحضر مراسم التدشين الرسمية، التي بثتها الجزيرة مباشر، وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، والقائم بأعمال سفارة دولة قطر في السودان عبد الله الخاطر، إلى جانب مدير المركز القومي السوداني للقلب صلاح الباشا، وعدد من المسؤولين بالولاية وأسر الأطفال المستفيدين.

وأشار الخاطر إلى أن افتتاح المخيم الصحي في ولاية الجزيرة يتزامن مع برنامج عمليات العيون لإزالة الماء الأبيض في أربع ولايات سودانية، تشمل أكثر من 600 شخص.

شراكة قطرية سودانية

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب مدير المركز القومي للقلب صلاح الباشا عن تقديره للجهود التي تقدمها دولة قطر ومؤسساتها الإنسانية لدعم الشعب السوداني.

وقال الباشا إن المخيم يستهدف تقديم تدخلات علاجية تشمل إجراء نحو 50 إلى 60 عملية قسطرة تداخلية وجراحة قلب مفتوح للأطفال، مما يمثل خطوة في مسار الرعاية الصحية المخصصة لهذه الفئة، والتي تفتقر عائلاتها إلى القدرة المالية لتغطية تكاليف العلاج خارج البلاد.

صمود "الجيش الأبيض"

من جانبه، وجّه وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم تحية للكوادر الطبية والتمريضية الذين وصفهم بالجيش الأبيض، وأكد أن هؤلاء الأطباء والممرضين استمروا في العمل ليل نهار وتحت وطأة ظروف معقدة، دون الحصول على مستحقات مالية دورية.

وأشار الوزير إلى أن المركز القومي للقلب في مدينة ود مدني بالجزيرة يمثل المركز الطبي المتخصص الوحيد في السودان حاليا لتقديم خدمات العلاج الجراحي والقسطرة والتدريب الطبي.

إعلان

وكشف عن اتفاق جرى مع وزارة المالية لوضع الترتيبات النهائية الرامية إلى تطبيق خطة شاملة لتطوير مستشفيات ولاية الجزيرة وصرف الاستحقاقات المتأخرة للعاملين لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.