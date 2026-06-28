انتشار أمني بالمنطقة الخضراء في بغداد وأنباء عن اعتقالات لشخصيات سياسية

شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا، وسط أنباء عن تنفيذ عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين كبارا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وأفاد مصدر أمني -اشترط عدم كشف هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قوة مشتركة ضمت جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي نفذت عمليات مداهمة لمقرات ومنازل تابعة لعدد من الشخصيات السياسية، مؤكدا أن هذه التحركات جاءت بناء على أوامر قضائية.

وتزامنت هذه التحركات مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مقار لسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية ومساكن لمسؤولين رفيعي المستوى.

انتشار عسكري وتكتم رسمي

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وجودا مكثفا لآليات عسكرية ومركبات ثقيلة، بينها دبابات ومدرعات، داخل أجزاء من المنطقة الخضراء، كما وثقت اللقطات وجود عناصر أمنية داخل مجمعات سكنية ومنازل، مع إغلاق عدد من البوابات الرئيسة للمنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت شوارع العاصمة بغداد تحركات لآليات أمنية في عدة مواقع، وفقا لمشاهد بثتها حسابات إعلامية محلية.

وبالرغم من تصاعد الأنباء حول طبيعة هذه العمليات والأسماء المستهدفة بالاعتقال -والتي تداولتها وسائل إعلام محلية- فإنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الحكومية أو الأمنية العراقية لتوضيح ملابسات الحدث أو تأكيد تفاصيل الاعتقالات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.