زلزالا فنزويلا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 1430 وسباق مع الزمن لانتشال ناجين

تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد انقضاء أكثر من 72 ساعة على الزلزالين القويين اللذين ضربا شمال فنزويلا، في حين تواصل حصيلة الضحايا ارتفاعها الملحوظ وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.

وأعلنت السلطات الفنزويلية السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1430 قتيلا، مع تسجيل أكثر من 3200 جريح، بينما أبلغت العائلات عن فقدان ما لا يقل عن 70 ألفا، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وفي غضون ذلك، بدأت فرق الإنقاذ الدولية الوصول إلى المناطق المنكوبة، وأكدت القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن 24 دولة استجابت لنداء الإغاثة.

وقدَّم المجتمع الدولي 521 طنا من الإمدادات، ونشر 86 فريقا متخصصا يضم أكثر من 2741 فردا من أطقم البحث والإنقاذ، مزودين بكلاب بوليسية لمساندة الجهود المحلية. وأشار مسؤولون إلى وصول 17 رحلة جوية تحمل أكثر من 1600 فرد من فرق الإنقاذ حتى يوم السبت.

غضب شعبي من ضعف الاستجابة الحكومية

وتصاعدت حدة التوترات في ولاية "لا غوايرا" والمناطق الأكثر تضررا، إذ عبّر السكان عن إحباطهم مما وصفوه بـ"الاستجابة غير الكافية" من جانب الحكومة.

وقد اشتكى متطوعون من فرض السلطات نظام "تصاريح دخول" إلزامي للمناطق المنكوبة، وهو ما اعتبره البعض عائقا أمام جهود الإغاثة العاجلة.

وفي ظل اكتظاظ المستشفيات وتردي النظام الصحي، اضطرت العديد من العائلات لنقل ضحاياها إلى المشارح بنفسها بسبب نقص الإمكانات.

وعلى الرغم من المأساة، شهدت الساعات الماضية لحظات أمل نادرة، إذ أعلنت القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز عن إنقاذ طفل في الـ11 من عمره في كاراباليدا، في حين يواصل السكان بجهود ذاتية بدائية تشكيل سلاسل بشرية لرفع الأنقاض، وسط تقارير عن انتشال ناجين رغم صعوبة الظروف.

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يُذكر أن الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، خلّفا دمارا هائلا قُدرت خسائره بنحو 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة، في حين يواجه نحو 7 ملايين شخص تداعيات مباشرة للهزات الأرضية التي أعقبتها أكثر من 300 هزة ارتدادية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.