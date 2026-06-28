إسرائيل تتوغل في درعا بذريعة "المنطقة الأمنية" وتعلن قتل مسلحين

توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا وأعلنت اليوم قتل عدد من المسلحين "في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا" حسب تعبير الناطق باسم جيش الاحتلال.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات توغلت اليوم الأحد باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل القناة أن "القوة انطلقت من بوابة تل أبوالغيثار، وتمركزت لاحقا داخل سرية جملة المعروفة باسم سرية الوادي".

وأوضح أن عملية التوغل تزامنت مع انتشار عناصر قوة أخرى للاحتلال توغلت في تلة المغر، وتمركزت على قمة التلة، مع تشغيل أجهزة إضاءة ليزر ونشر قناصين في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر أطلقت النار من سلاح رشاش ثقيل على الأراضي الزراعية في المنطقة.

على الجانب الإسرائيلي قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "قواتنا قتلت عددا من المخربين المسلحين في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا أمس، وستواصل العمل في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا لإزالة كل تهديد لمواطني إسرائيل وجيشها".

ويأتي هذا التوغل بعد يومين من اقتحام مماثل لقوات الاحتلال داخل قرية جملة، شمل انتشارا بين الأحياء السكنية وتحركات عسكرية في محيطها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتكررة في جنوب سوريا، في خرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغلات المتكررة والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.