هكذا أفشلت مدينة أم الفحم محاولة عضو في الكنيست اقتحام مدارسها

أفشل الفلسطينيون في مدينة أم الفحم، اليوم الأحد، محاولة عضو الكنيست الإسرائيلي اقتحام بعض مدارسها، وذلك بعد إعلان لجنة أهلية تعليق الدوام وإغلاق المدارس.

وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن أهالي المدينة -داخل الخط الأخضر- أفشلوا اقتحام عضو الكنيست العنصري تسفي سوكوت للمدينة، الذي كان يهدف إلى اقتحام عدد من مدارسها.

وأضاف المراسل أن الأهالي أغلقوا المدارس وأعلنوا الإضراب في وجه سوكوت وتظاهروا احتجاجا على استفزازاته التي جرت بحراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وتُظهر مقاطع فيديو متداولة عضو الكنيست يحاول اقتحام الأبواب الموصدة، وسط اعتراضات من السكان.

وأعلن سوكوت عن نيته زيارة مدارس المدينة ومحاولة الدخول إليها بحجة "فحص المناهج التدريسية"، وفق بيان اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم، يوم السبت، عقب جلسة طارئة.

ورفضت اللجنة "الاتهامات الباطلة" لمدارس المدينة بأنها تُعلّم العنف، وعدّت محاولة الاقتحام "استفزازا واضحا ومرفوضا" لمدارس ومديري ومعلمي وطلاب المدينة وسكانها، ومحاولة لاستغلال مؤسساتها التعليمية لتحقيق دعاية سياسية انتخابية وشخصية.

وعقب جلسة طارئة، أعلنت اللجنة الإضراب وتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس المدينة كافة والمؤسسات التربوية، التي تشمل التعليم الخاص، حرصا على سلامة الطلاب والطواقم التعليمية.

والخميس الماضي، اقتحم سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مدرسة الشابات الشاملة في القدس أثناء انعقاد امتحان الثانوية العامة، وقبل ذلك اقتحم المسجد الأقصى وحاول اقتحام عدة مدارس في القدس.