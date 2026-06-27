عاجل | نتنياهو: الولايات المتحدة ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين وستكون فيهما تجربة نزع سلاح حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده حققت "إنجازا تاريخيا" بعد مفاوضات مباشرة مع لبنان، وعزا هذا الانجاز التاريخي إلى "الضربات الموجعة" التي وجهتها بلاده إلى حزب الله.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس، اليوم السبت، أكد نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين وستكون فيهما تجربة نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية بقريتي زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان.

واستعرض نتنياهو -أمام شاشة عرض لخارطة لبنان- حجم الخسائر التي لحقت بحزب الله، مؤكدا تدمير نحو 90% من مخزون الصواريخ التابع للحزب، ومقتل أكثر من 9000 من عناصره منذ بداية المواجهات.

وقال نتنياهو: "أنجزنا الاتفاق بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها، ونحن مستمرون في تدمير البنى التحتية في الجنوب، ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد".

نتنياهو: توصلنا لإطار تفاهمات يؤهلنا لإنهاء الصراع مع لبنان

نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا لدولة إسرائيل بعد مفاوضات مباشرة مع لبنان

نتنياهو: إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين وستكون فيهما تجربة نزع سلاح حزب الله

نتنياهو: حزب الله الذي توقع دعما من إيران لم يحصل على هذا الدعم

نتنياهو: دمرنا حوالي 90% من مخزون حزب الله من الصواريخ

نتنياهو: أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله

نتنياهو: قتلنا أكثر من 9000 من مخربي حزب الله منذ بداية الحرب

نتنياهو: نعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد

نتنياهو: الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان

نتنياهو: حرية العمل العسكري هي أن نتعامل مع كل التهديدات التي تشكل خطرا على الجنود

نتنياهو: أكدت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد في لبنان

نتنياهو: هناك أعداء يتربصون بنا وينتظرون أن تندلع حرب أهلية

نتنياهو: عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا والآن تقول الولايات المتحدة ولبنان لإيران إن هذا ليس من شأنها

نتنياهو: نريد أن نبنى حكومة موسعة على أكبر قدر ممكن من الاتفاق

التفاصيل بعد قليل..