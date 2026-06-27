نتنياهو يتباهى بـ"إنجاز تاريخي" مع لبنان ويستعرض "خسائر" حزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل بلاده لـ"إنجاز تاريخي" بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان، وعزا ذلك إلى "الضربات الموجعة" التي وُجهت إلى حزب الله.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس، مساء اليوم السبت، أوضح نتنياهو أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية بقريتي زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان.

وأكد بقاء القوات الإسرائيلية في ما يسمى المنطقة الأمنية العازلة، وهي القرى التي تحتلها إسرائيل بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن ذلك سيتم بموافقة أمريكية ولبنانية، وقال "سنبقى في المنطقة إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وبقية الجماعات الإرهابية".

وشدد على تمسك إسرائيل بـ "حرية العمل العسكري" الكاملة للرد على أي تهديد، قائلا "إذا تطلب الأمر أن ندخل لبنان فسنفعل ذلك، وإذا شكل حزب الله خطرا فسنضربه بقوة".

واستعرض نتنياهو -أمام شاشة عرض تُظهر خارطة لبنان- ما قال إنها الخسائر التي لحقت بحزب الله، وتحدث عن تدمير نحو 90% من مخزون الصواريخ التابع للحزب، ومقتل أكثر من 9 آلاف من عناصره منذ بداية المواجهات.

واعتبر نتنياهو أن حزب الله وإيران "لم يعودا كما كانا"، مشيرا إلى أن الحزب لم يتلقّ الدعم المتوقع من طهران، واعتبر إعلان الحكومة اللبنانية رغبتها في السلام مع إسرائيل "تغييرا جوهريا وتحطيما للمحور الإيراني سياسيا وعسكريا".

كما كشف عن توجه بعثة إسرائيلية إلى واشنطن للتنسيق بشأن المصالح الإسرائيلية في الملف النووي الإيراني.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر يُشتبه بأنهم مسلحون في غارة جوية على جنوب لبنان، وفقا لبيان الجيش.

جبهة غزة والملف النووي

وعلى صعيد قطاع غزة، أعلن نتنياهو أن القوات الإسرائيلية باتت قريبة من السيطرة على 70% من مساحة القطاع بعد تفكيك معظم القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أن الوضع الأمني الحالي اختلف عما كان عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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كما جدد نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مشددا "لا مكان لحل الدولتين في أي حكومة أسعى لتشكيلها لاحقا"، ومؤكدا رفضه لأي محاولة لفرض انسحاب على إسرائيل.

وفي الشأن السياسي الداخلي، دعا نتنياهو إلى بناء حكومة موسعة قائمة على التوافق لمواجهة التهديدات، محذرا من محاولات إثارة "حرب أهلية".