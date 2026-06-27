أخبار|إندونيسيا

مظاهرات إندونيسيا.. مواجهات واعتقالات ضد سياسات "برابوو"

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Indonesian police arrest a student following clashes during protest against a rise in non-subsidised fuel prices, inefficient government spending and military involvement in civilian affairs and the government's free school meals programme (MBG) in Surabaya on June 26, 2026. (Photo by Juni KRISWANTO / AFP)
الشرطة الإندونيسية تعتقل العشرات عقب اشتباكات خلال احتجاج في سورابايا (الفرنسية)
Published On 27/6/2026

اعتقلت الشرطة الإندونيسية، اليوم السبت، عشرات المحتجين عقب مسيرة مناهضة لسياسات الرئيس برابوو سوبيانتو في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتجمّع نحو مئة شخص بالقرب من مبنى حكومي في سورابايا، الجمعة، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود غير المدعوم والمطالبة بوقف برنامج الوجبات المجانية الذي يُعد من أبرز مبادرات الرئيس برابوو.

وظهر المحتجون وهم يرشقون الشرطة بالحجارة ويحرقون القمامة وسط الطريق، مما دفع بالسلطات إلى تنفيذ اعتقالات.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن منسق منظمة "كونتراس" غير الحكومية في سورابايا، فاتكول خوير، أن 24 محتجا أُوقفوا، بينهم امرأة، عقب الاشتباكات.

وقال خوير: "انتهت تحقيقات الشرطة الساعة 3.30 فجرا (20.30 بتوقيت غرينتش الجمعة)، ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص".

A student throws a fire box at riot police during protest against a rise in non-subsidised fuel prices, inefficient government spending and military involvement in civilian affairs and the government's free school meals programme (MBG) in Surabaya on June 26, 2026. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP)
طالب يلقي عبوة ألعاب نارية باتجاه شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج في سورابايا (الفرنسية)

إجراءات حازمة

وصرح قائد شرطة سورابايا لوثفي سوليستياوان للصحفيين، الجمعة، بأن الشرطة اتخذت "إجراءات حازمة" لإبعاد المحتجين بعد أن قام بعضهم برشق مقذوفات، وأضاف أن السلطات اعتقلت "عشرات" الأشخاص، من دون تحديد العدد الدقيق.

وتتزايد الانتقادات الموجّهة لإدارة برابوو سوبيانتو في أعقاب زيادة بنحو 30% في أسعار البنزين غير المدعوم هذا الشهر، وهي قفزة أثارت احتجاجات في مدن عدة بأنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نزل آلاف الطلاب إلى شوارع جاكرتا للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والمطالبة بإنهاء برنامج الوجبات المدرسية المجانية.

ورغم أهدافه الطموحة في مكافحة الجوع وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، وقيمته التي تصل إلى مليارات الدولارات، فإنه واجه انتقادات واسعة في الأشهر الأخيرة بسبب تكلفته التي تعتبر باهظة، إلى جانب تسببه في موجات من حالات التسمم الغذائي الجماعي.

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وكانت إندونيسيا قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحائها خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025.

وأسفرت تلك الاضطرابات، وهي الأكبر منذ تولي برابوو سوبيانتو منصبه في أواخر عام 2024، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص واعتقال الآلاف، وقد جرى الإفراج عن معظم المحتجزين لاحقا.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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