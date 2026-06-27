مظاهرات إندونيسيا.. مواجهات واعتقالات ضد سياسات "برابوو"

اعتقلت الشرطة الإندونيسية، اليوم السبت، عشرات المحتجين عقب مسيرة مناهضة لسياسات الرئيس برابوو سوبيانتو في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتجمّع نحو مئة شخص بالقرب من مبنى حكومي في سورابايا، الجمعة، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود غير المدعوم والمطالبة بوقف برنامج الوجبات المجانية الذي يُعد من أبرز مبادرات الرئيس برابوو.

وظهر المحتجون وهم يرشقون الشرطة بالحجارة ويحرقون القمامة وسط الطريق، مما دفع بالسلطات إلى تنفيذ اعتقالات.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن منسق منظمة "كونتراس" غير الحكومية في سورابايا، فاتكول خوير، أن 24 محتجا أُوقفوا، بينهم امرأة، عقب الاشتباكات.

وقال خوير: "انتهت تحقيقات الشرطة الساعة 3.30 فجرا (20.30 بتوقيت غرينتش الجمعة)، ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص".

إجراءات حازمة

وصرح قائد شرطة سورابايا لوثفي سوليستياوان للصحفيين، الجمعة، بأن الشرطة اتخذت "إجراءات حازمة" لإبعاد المحتجين بعد أن قام بعضهم برشق مقذوفات، وأضاف أن السلطات اعتقلت "عشرات" الأشخاص، من دون تحديد العدد الدقيق.

وتتزايد الانتقادات الموجّهة لإدارة برابوو سوبيانتو في أعقاب زيادة بنحو 30% في أسعار البنزين غير المدعوم هذا الشهر، وهي قفزة أثارت احتجاجات في مدن عدة بأنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نزل آلاف الطلاب إلى شوارع جاكرتا للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والمطالبة بإنهاء برنامج الوجبات المدرسية المجانية.

ورغم أهدافه الطموحة في مكافحة الجوع وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، وقيمته التي تصل إلى مليارات الدولارات، فإنه واجه انتقادات واسعة في الأشهر الأخيرة بسبب تكلفته التي تعتبر باهظة، إلى جانب تسببه في موجات من حالات التسمم الغذائي الجماعي.

إعلان

وكانت إندونيسيا قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحائها خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2025.

وأسفرت تلك الاضطرابات، وهي الأكبر منذ تولي برابوو سوبيانتو منصبه في أواخر عام 2024، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص واعتقال الآلاف، وقد جرى الإفراج عن معظم المحتجزين لاحقا.