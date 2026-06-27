لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.. سول تخطط لإنتاج عشرات آلاف المسيّرات

أعلنت كوريا الجنوبية -أمس الجمعة- خطة لاقتناء عشرات الآلاف من الطائرات المسيّرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، انطلاقا من العبَر المستخلصة من الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب تقنيا لأن نزاعهما الذي دار بين عاميْ 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وقال وزير الدفاع آن غيو باك لوسائل إعلام في سيول إن "الحربين الأخيرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط أظهرتا بوضوح أن الطائرات المسيّرة أصبحت أسلحة حاسمة في ساحة المعركة".

وأشار إلى أن "كوريا الشمالية تُواصِل من جهة أخرى العمل على تصنيع مجموعة واسعة من القدرات الجوية من دون طيار، مما يشكّل تهديدات متزايدة ليس فقط على المنشآت العسكرية الكورية الجنوبية، بل وأيضا على البنى التحتية الوطنية الحيوية والأهداف المدنية".

خطط لإنتاج 60 ألف مسيّرة

وقال الوزير الكوري الجنوبي إن الجيش "يخطط لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيّرة بحلول عام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية"، قبل أن تعدل الوزارة الرقم لاحقا إلى نحو 60 ألف طائرة، مع خطط لإدخال نحو 11 ألفا منها في عام 2026.

وأضافت الوزارة "أن هذه الأنظمة ستوزع على مختلف أسلحة الجيش، بهدف جعل المسيّرات عنصرا أساسيا لكل جندي".

وأوضح الوزير الكوري الجنوبي أن الحكومة ستسعى إلى أن تضع في الخدمة سريعا منظومة الطائرات المسيّرة الهجومية البعيدة المدى "كاي لوكاس" الكورية الصنع، والمشابهة لمنظومة "لوكاس" الأمريكية المستوحاة أصلا من الطائرات المسيّرة الهجومية الإيرانية "شاهد".

وأشار آن إلى أن الجيش "يعتزم كذلك اقتناء أكثر من 20 ألف طائرة مسيّرة أحادية الاستخدام ومنخفضة الكلفة"، من دون أن يحدد مصدرها.

وهذه الطائرات عبارة عن طائرات استطلاع قصيرة المدى وأخرى هجومية صغيرة تُسمّى "الذخائر المتسكعة".

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كذلك سيعمل الجيش الكوري الجنوبي على تصميم أسراب من الطائرات المسيّرة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وستنشر كوريا الجنوبية -اعتبارا من السنة المقبلة- على امتداد مناطقها الحدودية منظومات دفاعات جوية مضادة للطائرات المسيّرة.

وعلى المدى الأطول، تعتزم سيول إضافة أسلحة تعمل بالطاقة الموجَّهة إلى ترسانتها، كتلك القائمة على أشعة الليزر وأنظمة الموجات الميكروية العالية الطاقة، إضافة إلى طائرات مسيّرة اعتراضية منخفضة الكلفة، بحسب الوزير آن.

في هذه الأثناء، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مجددا أنها تعتزم تدريب 500 ألف "مقاتل مسيّرات" قادرين على استخدام الطائرات المسيّرة كسلاح فردي ثانٍ.

وأوضحت الوزارة أن قيادة عمليات الطائرات المسيّرة في كوريا الجنوبية -التي أُنشئت عام 2023- ستُعاد هيكلتها لتصبح قيادة جديدة للدفاع بواسطة الطائرات المسيّرة.

وتعرضت هذه القيادة لانتقادات بعد عملية لطائرات مسيّرة فوق بيونغ يانغ -في أكتوبر/تشرين الأول 2024- إبّان رئاسة يون سوك يول آنذاك. وقد حُكم عليه بعدها بالسجن 30 عاما بسبب هذه العملية التي هدفت إلى "اختلاق" أزمة تمهيدا لمحاولة فرض الأحكام العرفية.