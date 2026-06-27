كوريا الجنوبية ترصد 10 مقاتلات صينية وروسية بمجال دفاعها الجوي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، رصدها أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية في منطقة دفاعها الجوي، مما دفعها إلى نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو في إجراء احترازي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن بيان مجلس الأركان المشتركة في سول أن الطائرات الصينية والروسية دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (كاديز) فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

لكن البيان أوضح أن الطائرات الصينية والروسية -التي أفادت التقارير بأنها شملت قاذفات قنابل وطائرات مقاتلة- لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

في المقابل، لم تعلق الصين ولا روسيا على الحادث حتى اللحظة.

ولا تقع منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي تحت سيادة كوريا الجنوبية، غير أنها تعد منطقة عازلة ويتوقع من الطائرات العسكرية إخطار الدولة المعنية قبل دخولها، وإن كان هذا الإخطار غير مُلزم قانونيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها سول مقاتلات روسية وصينية في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية، إذ سبق أن دخلت 9 طائرات عسكرية صينية وروسية أجواء المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2025.

واحتجت كل من كوريا الجنوبية واليابان بشدة على تلك الحادثة، إذ قدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية احتجاجا إلى بكين وموسكو، وأعربت اليابان عن "قلقها البالغ" حيال أمنها القومي.

في المقابل، أوضحت الصين وروسيا حينئذ أن تلك الطائرات حلقت ضمن دورية مشتركة فوق بحر الشرق وغرب المحيط الهادي.

ومنذ عام 2019، دأبت كل من روسيا والصين على إرسال طائرات عسكرية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية مرة أو مرتين سنويا خلال مناورات مشتركة، دون ورود أي إشعار مسبق.