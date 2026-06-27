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عاجل | الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط بسواحلنا الجنوبية
Published On 27/6/2026|
آخر تحديث: 10:28 (توقيت مكة)
الخارجية الإيرانية:
- ندين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط بسواحلنا الجنوبية
- الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
- الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع واشنطن وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
- ضرباتنا الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند لحقنا الأصيل بالدفاع عن النفس
- إيران ستدافع عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية بكل ما أوتيت من قوة
- مسؤولية عواقب هذا الوضع تقع على عاتق النظام الأمريكي المعتدي والناقض للعهد
- نطالب الأمم المتحدة بألا تتخذ موقفا غير مبال تجاه انتهاك أمريكا للقانون الدولي
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة