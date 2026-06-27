إيران: الاستهداف الأمريكي لسواحلنا انتهاك للاتفاق وسندافع عن سيادتنا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، الغارات الجوية التي شنّها الجيش الأمريكي مساء الجمعة على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في منتصف يونيو/حزيران، وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأوضحت طهران أن الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية، معتبرة أنها تشكل خرقا مباشرا للبند الأول من مذكرة التفاهم، مشيرة أيضا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان "بالتنسيق" مع واشنطن يمثل انتهاكا إضافيا لبنود الاتفاق.

"دفاع عن النفس"

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الضربات التي نفذتها قواتها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة تأتي في إطار "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس"، مشددة على أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة.

وحمّلت طهران الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، ووصفتها بأنها "ناقضة للعهود"، مطالبة الأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مواقع أمريكية في الخليج ردا على الضربات، في أول تبادل عسكري مباشر بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو/حزيران، وسط مخاوف من تقويض الاتفاق الذي كان يهدف إلى تهدئة التوترات وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مراسل في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، بسماع دوي انفجار في وقت متأخر من مساء الجمعة في رصيف طهراوي. ونقل عن مصدر عسكري مطلع قوله إن الانفجار نجم عن سقوط مقذوف في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الغارات جاءت ردا على ما وصفته بـ"هجوم غير مبرر" استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، معتبرة أن العملية تمثل "ردا قويا" على ما قالت إنه خرق إيراني لوقف إطلاق النار، في حين حذر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من أن أي تصعيد إضافي سيُقابل برد مماثل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ندّد في وقت سابق بما وصفه بضربة نفذتها مسيّرة إيرانية على السفينة، معتبرا ذلك "انتهاكا أخرق" للتفاهم بين البلدين.

وتشير المعلومات إلى أن الضربات الأمريكية استهدفت أهدافا في منطقة طاهروي بمدينة سيريك، والتي تضم أبراج اتصالات ومراقبة ومنصات إطلاق صواريخ ساحلية قصيرة المدى، قال صهيب العصا في شاشة تفاعلية إن بإمكانها ضرب أي هدف بمضيق هرمز.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على هجوم إيران على سفينة تجارية، وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر من استخدام أي مسارات بديلة في مضيق هرمز، وقال إن أي مسار خارج المسارات التي حددتها إيران "سيكون خطيراً".

ويأتي هذا التصعيد في ظل جهود دبلوماسية متواصلة لتثبيت التهدئة، في حين حذرت أطراف دولية من أن استمرار تبادل الضربات قد يهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم ويقوض فرص التوصل إلى تسوية أوسع للصراع.