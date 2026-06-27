شهداء بقصف خيام نازحين في خان يونس والاحتلال يتوغل وسط القطاع

أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم السبت بقصف من مسيّرة إسرائيلية لخيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثرا بجروحه جراء قصف إسرائيلي سابق.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ناصر أن الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 سنوات) فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف غرب خان يونس قبل أيام.

ويأتي ذلك في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق سيطرته الميدانية وسط القطاع، ضمن خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس الجمعة قتل الجيش الإسرائيلي ضباطا وعناصر شرطة بقصف استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة، مما يرفع حصيلة شهداء ذلك يوم أمس إلى 5، أحدهم تُوفي متأثرا بجروحه.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اثنين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه المركبة، مما أدى إلى احتراقها وخلّف شهداء وجرحى.

وفي بيان لاحق، قالت وزارة الداخلية بغزة في بيان مقتضب إن الشهداء الثلاثة هم من ضباط وعناصر جهاز الشرطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك بوقت قصير، قتلت مسيّرة إسرائيلية فلسطينيا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أثناء جمعه الحطب في منطقة قريبة من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي.

كما استشهد الفلسطيني وليد مجدي هنية، الخميس، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

توغل إسرائيلي

بالتوازي، توغلت آليات ودبابات إسرائيلية شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح مسافة تقارب 200 متر، مع إطلاق نار كثيف وإزاحة الحواجز الإسمنتية المرتبطة بما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في خطوة تعكس توسيعا جديدا لمناطق السيطرة.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـالخط الأصفر وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه.

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والأربعاء، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في تأكيد على مواصلة توسيع المنطقة التي يحتلها داخل القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعني تصريحات نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي أصبح يحتل نحو 255 كيلومترا مربعا من مساحة غزة البالغة إجمالا 365 كيلومترا مربعا، حسب وكالة الأناضول.

ووفق إقرارات نتنياهو، وسعت إسرائيل رقعة سيطرتها داخل قطاع غزة من 53% من مساحته عند بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلى 60% في 15 مايو/أيار الماضي، ثم إلى 70% حاليا.

والجمعة، ندد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، في تصريح للأناضول، بتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافق ذلك من عمليات تهجير وتدمير للمنازل.

وقال: "تتطلب هذه الخروقات موقفا واضحا من الوسطاء للضغط على الاحتلال (لوقفها)".

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن استشهاد 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين.

وإجمالا، استشهد منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع أصاب 90% من البنية التحتية المدنية.