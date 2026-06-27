"زهرة النيل" على نهر العاصي تستنزف الموارد المائية والزراعية في حماة

يعاني نهر العاصي والمسطحات والأقنية المائية المتفرعة منه بشكل حاد من انتشار "زهرة النيل"، الآفة الزراعية التي تستنزف – رغم جمال منظرها – كميات المياه اللازمة لأعمال الزراعة في ريف حماة وتمتد آثارها على البنى التحتية.

استنزاف المياه وتهديد السدود

يؤكد عبد الكريم قدور، مدير سد محردة، في حديثه لمنصة "سوريا الآن"، أن زهرة النيل تهدد كميات المياه، فالنبتة التي تستهلك كل واحدة منها ما بين 2 إلى 3 لترات من الماء يوميا، تسهم في زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى نقص حاد في المخزون المائي للسدود، مشيرا إلى أن هذه الآفة تنشط بشكل خاص بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

ويوضح قدور أن الجهات المعنية في ريف حماة ترحل يوميا ما يتراوح بين 5 و10 أطنان من النبتة، إلا أنها كميات متواضعة مقارنة بحجم الانتشار، مؤكدا أنهم يخوضون سباقا مع الزمن، فإذا كانت الكميات الجديدة التي تنمو يوميا تبلغ 5 أطنان، فإن عمليات الإزالة يجب أن تصل إلى 10 أطنان.

معاناة المزارعين

من جانبه، يروي عبد الحليم الحسن، وهو مزارع من منطقة سهل الغاب بريف حماة، معاناة أهالي المنطقة الذين وجدوا أنفسهم بعد عودتهم من التهجير عقب سقوط نظام الأسد، بلا ملاذ سوى الزراعة، بعد أن تهدمت منازلهم وتدمرت كامل البنى التحتية.

ويوضح الحسن لمنصة "سوريا الآن" أن أضرار الزهرة لا تقتصر على استهلاكها للمياه، بل تمتد لتؤدي إلى انخفاض منسوب الأقنية المائية في نهر العاصي.

ويشير الحسن إلى أن المزارعين تلقوا وعودا من الجهات المختصة بالتخلص من هذه الآفة، إلا أن النبتة ما زالت حتى الآن تغطي كامل وجه المسطحات المائية والأقنية.

جذور الانتشار في سوريا

وفقا لوزارة الزراعة السورية، فإن ظهور زهرة النيل يعود إلى عام 2005، حيث شوهدت للمرة الأولى في منطقة سهل الغاب بريف حماة. ومن هناك، انتشرت الآفة تدريجيا لتطال أنهار الأبرش والعروس والكبير الجنوبي في محافظة طرطوس، قبل أن تستقر في نهر العاصي بريفَي إدلب وحماة.

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من جانبه، يشير المهندس الزراعي موسى البكر إلى أن تسميتها بـ"زهرة النيل" جاءت بسبب انتشارها الكثيف في نهر النيل، إلا أن موطنها الأصلي يعود إلى نهر الأمازون.

ويكشف البكر أن النبتة دخلت سوريا قبل نحو 20 عاما نتيجة تجارب زراعية، حيث تم وضعها في نهري العاصي والفرات. وفي حين تمكنت الجهات المعنية من تدارك الأمر في نهر الفرات ومنع انتشارها، إلا أنها ما زالت تتكاثر في نهر العاصي.

آثار على النظام البيئي والبنى التحتية

يوضح المهندس البكر لـ"سوريا الآن" أن تأثير زهرة النيل لا يقتصر على استنزاف المياه، بل يمتد ليشمل النظام البيئي المائي بأكمله. فالنبتة تحجب الضوء عن المسطحات المائية، مما يؤدي إلى اختناق الكائنات الدقيقة والأسماك، وتعيق عمليات الصيد، إضافة إلى تأثيرها المباشر على عمليات السقاية.

ويكشف البكر عن تأثير الكتل الكبيرة من النبتة على البنى التحتية، وخاصة الجسور. ويشرح أن مساحة 100 متر مربع من الزهرة تزن ما بين 5 و7 أطنان، وهو وزن هائل يمكن أن يؤدي إلى اعتراض جريان النهر.

ويشير المهندس البكر إلى أن فصل الشتاء يعتبر الفترة الأنسب لمكافحة هذه الآفة، حيث يرتفع منسوب المياه في الأنهار، مما يسهل عملية تقسيم النبتة إلى قطع وسحبها بشكل كامل من المجرى المائي، أما طرق التخلص منها فإما عن طريق تجفيفها ثم حرقها، وإما بتجفيفها واستخدامها ضمن العلائق العلفية للحيوانات.