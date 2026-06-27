زلزال فنزويلا.. سوريا ترسل فريقا للمشاركة في عمليات الإنقاذ

أعلنت سوريا إرسال فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا، في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده.

ورصد مراسل "سوريا الآن" توجه فريق الإنقاذ من مطار دمشق الدولي إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ، للمشاركة في أعمال البحث ، وذلك بتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

وقال المراسل إن الفريق مؤلف من 15 شخصا من كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، لافتا إلى أن المشاركة ستكون إلى جانب فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).

واكتسب الفريق المشارك خبرة واسعة خلال سنوات الثورة السورية، خلال إنقاذه ضحايا القصف الذي شهدته كثير من المناطق السورية طيلة سنوات، إلى جانب أعمال البحث عن ناجين في زلزال فبراير/ شباط 2023 الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا، ومناطق واسعة في جنوبي تركيا.

"لأول مرة خارج الحدود"

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرسال الفريق جاء بتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تملك فيها سوريا فريقا وطنيا للبحث والإنقاذ ويشارك للاستجابة لكارثة خارج حدودها.

وأضافت الوكالة أن "الفريق مزود بمعدات البحث والإنقاذ الفردية، فيما ستوفر الفرق القطرية المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لتنفيذ العمليات الميدانية".

وضرب – مساء الأربعاء الماضي – زلزالان متتاليان بقوتي 7.2 و7.5 درجات فنزويلا وتركز الثاني في العاصمة كاراكاس والمناطق الساحلية، قبل أن يضرب زلزال ثالث بقوة 4.9 درجات الساحل الشمالي لفنزويلا مساء الجمعة الماضية.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد القتلى 920 شخصا، والمصابين 3360 حتى الآن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، مع وجود آلاف المفقودين.