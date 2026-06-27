في عيد الاستقلال.. ترمب يزيح الستار عن جواز سفر جديد يحمل صورته

أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، الستار عن نموذج لجواز سفر أمريكي جديد محدود الإصدار يحمل صورة له بملامح حادة وصارمة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال: "جواز السفر الأمريكي الجديد، الذي يقول: أهلا بكم، لكن أحسنوا التصرف!"، مرفقا بنموذج أولي لتصميم وثيقة السفر الجديدة.

ويظهر ترمب في الصورة بنظرات حادة متكئا على مكتب "ريزولوت" داخل البيت الأبيض، مع نص إعلان الاستقلال الأصلي في الخلفية وتوقيعه أسفل الصفحة، في حين تحتوي الصفحة المقابلة على صورة من لوحة "إعلان الاستقلال" للفنان جون ترومبول، التي تجسد لحظة توقيع إعلان الاستقلال عام 1776 مع عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية 250".

وفي وقت لاحق، نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس صورة تظهر نفس التصميم الذي ظهر في منشور الرئيس الأمريكي، مع تعليق يقول: "جواز سفر أمريكي جديد لإحياء الذكرى الـ250 لتأسيس أمريكا".

وتم الإعلان عن وثيقة السفر الجديدة ذات الإصدار المحدود لأول مرة في أبريل/نيسان، كجزء من احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وقيل إنها تتميز بـ"تصميم فني مخصص وصور محسّنة على الغلاف الأمامي والخلفي وداخل الغلاف".

ونقلت شبكة "سي إن إن" حينئذ عن مسؤول أمريكي أن جواز السفر الجديد سيصدر فقط عن وكالة جوازات السفر في واشنطن عند توفره، مضيفا أن خيارات إصداره بصورة ترمب عبر الإنترنت أو في المواقع الأخرى لن تكون متاحة.