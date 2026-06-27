الصين.. مقتل طيار وإصابة آخرين إثر ارتطام طائرة بناطحة سحاب

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل طيار وإصابة 13 بعد ارتطام طائرة صغيرة بمبنى في منطقة تشاويانغ بالعاصمة بكين أمس الجمعة.

وقالت سلطات مقاطعة تشاويانغ، في بيان على منصة "وي تشات"، إن الطائرة الرياضية الخفيفة اصطدمت بناطحة سحاب قرب الطريق الدائري الثالث الشرقي مساء الجمعة، مما أسفر عن خسائر بشرية، مؤكدة تلقي المصابين للرعاية الطبية.

ولم يحدد البيان اسم المبنى أو هوية الطيار، الذي أفادت السلطات بأنه الشخص الوحيد على متن الطائرة، أو إذا كان المصابون في المبنى أو خارجه لحظة الارتطام.

بدوره، كشف موقع "فلايت رادار 24" لتعقب الرحلات الجوية العالمية أن الطائرة اصطدمت ببرج "سيتيك"، المعروف أيضا باسم "تشاينا زون"، الذي يبلغ ارتفاعه 528 مترا، ويتألف من 108 طوابق. ويُعَد البرج أحد أبرز معالم بكين الحضرية وأطول مبنى في المدينة.

كما نشر الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي مسار الطائرة، وهي من طراز "سنوارد إس إيه 60 إل أورورا"، التي أقلعت من مطار يقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا شرقي بكين باتجاه الغرب، قبل أن ينتهي بها المطاف شرق الطريق الدائري الثالث الشرقي.

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث آثار الاصطدام بالواجهة الزجاجية لأحد جوانب برج سيتيك.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحادث، في حين أكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابساته.