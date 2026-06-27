الحرب الروسية الأوكرانية.. تصعيد عسكري متبادل يخلّف قتلى وجرحى

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا وسياسيا متزامنا، فبينما تبادلت موسكو وكييف الضربات العنيفة بالطائرات المسيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، احتدم السجال الدبلوماسي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي حول حقيقة التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قمة ألاسكا.

هجمات متبادلة

وأفاد مسؤولون محليون بأن غارة جوية روسية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل راكبين كانا على متن حافلة صغيرة في منطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر في منطقة سومي الحدودية.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانزا، الجمعة، إنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب 12 شخصا، بينهم طفلان، ‌‌‌‌في الغارة التي وقعت بمدينة نيكوبول.

وتتعرض هذه المدينة الواقعة على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو من محطة زاباروجيا للطاقة النووية للهجمات الروسية بشكل متكرر، بحسب وكالة رويترز.

وفي منطقة سومي، التي تتعرض لهجمات روسية شبه متواصلة على الحدود، قال حاكمها أوليه هريهوروف إن غارة جوية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل رجل في قرية تقع على أطراف مركز المنطقة الرئيسي الذي يحمل اسم سومي أيضا.

وقال ميخائيل فيدوروف حاكم منطقة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا إن شخصين أصيبا في هجمات روسية استمرت ‌‌‌‌طوال اليوم، وألحقت أضرارا بواجهات مبانٍ سكنية.

وفي الجبهة الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الجمعة، أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا، مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام.

وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل 5 أشخاص، الخميس، بهجمات أوكرانية على روسيا وشبه جزيرة القرم.

تصعيد سياسي روسي

سياسيا، صعّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلافه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، إذ طلب لافروف توضيحا حول دور واشنطن في محاولة إنهاء الحرب.

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وفي ردود مكتوبة على أسئلة من الإعلام، صعّد لافروف خلافه مع ‌‌‌‌نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن ما إذا كان الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قد توصلا إلى تفاهم بشأن الخطوط العريضة لاتفاق سلام خلال لقائهما في ألاسكا العام الماضي.

وتقول روسيا إن هذا التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والروسي الذي رسم الخطوط العريضة لاتفاق سلام، تحقق بالفعل، لكن روبيو نفى ⁠⁠⁠⁠التوصل إلى أي اتفاق في تصريحات للصحفيين، الخميس.

وقال روبيو: "كان هناك اقتراح في ألاسكا، لكن لم نصل إلى اتفاق، لو كان هناك اتفاق، لانتهت الحرب"، وردا على ذلك، قدم لافروف الرواية الأكثر تفصيلا حتى الآن لما جرى في قمة أغسطس/آب الماضي.

وقال إن بوتين استعرض سلسلة مقترحات أمريكية حملها ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى موسكو قبل أيام وعرضها نقطة تلو الأخرى.

وأضاف: "لذلك، عندما يقول زميلي روبيو إنه لم يكن هناك سوى مقترحات في ألاسكا دون التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك يثير تساؤلا بشأن ما نعنيه فعليا ‘باتفاق'".

وتعكس التعليقات الانتقادية التي أدلى بها لافروف ومسؤولون روس آخرون ⁠⁠⁠⁠هذا الأسبوع تحولا في تقييم موسكو لجهود واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي توقفت منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في فبراير/شباط.