اعتبره "خطأ فادحا".. بن غفير يهاجم الاتفاق الإسرائيلي مع لبنان

رغم ترحيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حكومته بالاتفاق الإسرائيلي مع لبنان برعاية أمريكية، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاتفاق.

وفي حين احتفى نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي" بحجة أنه يعيد ضبط قواعد المواجهة على الجبهة الشمالية، اعتبره بن غفير "خطأ فادحا"، مشككا في قدرة لبنان على تجريد حزب الله من أسلحته.

وعارض بن غفير بشدة توقيع هذا الاتفاق الإطاري في واشنطن، قائلا "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. صحيح ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي، لكنّ الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله".

وفي هجوم على السلطة اللبنانية يضيف بن غفير في تعليق نشره اليوم السبت على منصة تليغرام "بعض وزراء الحكومة اللبنانية ينتمون لحزب الله ولا يمكن الوثوق بلبنان في مصادرة أسلحة حزب الله".

وذهب إلى أبعد من ذلك إذ شدد على دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير حزب الله، قائلا "وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي قادرون على تدمير حزب الله، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلا عنا".

وكشف بن غفير عن توجهه بطلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإجراء تصويت على الاتفاق في داخل مجلس الوزراء، قبل توقيعه.

وفي وقت سابق، أشاد بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بالاتفاق الإسرائيلي مع لبنان، لافتا إلى أنه وجّه ضربة إلى إيران وحزب الله.

وقال نتنياهو "توصلنا إلى اتفاق تاريخي لدولة إسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان"، مضيفا "هذه ضربة لإيران وحزب الله".

تصعيد محتمل

وتعليقا على هذا الاتفاق حذر مصدر أمني إسرائيلي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" من احتمال شن حزب الله هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال حدوث تصعيد من قِبل حزب الله في القطاع الشمالي، معتقدا أن حزب الله "لن يبقى مكتوف الأيدي" بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي اللبناني.

وأفاد بأن جيش الاحتلال مستعد للتصعيد "إذا أقدم حزب الله على خطوات لتعطيل الاتفاق"، مبرزا أن واشنطن "لن تسمح لإيران وحزب الله بتخريب المسار الدبلوماسي".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن، اليوم السبت، رفضه للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، معارضا بنوده التي تربط انسحاب إسرائيل من لبنان بنزع سلاح حزب الله.

وقال في بيان مكتوب، إن بنود الاتفاق ⁠⁠تضفي فعليا شرعية على الوجود العسكري الإسرائيلي ⁠⁠وتتجاوز "كل الخطوط الحمراء".

وينص الاتفاق الإطاري الذي جرى الاتفاق عليه، مساء أمس الجمعة في واشنطن على انسحاب إسرائيل من ‌‌بعض مناطق جنوب لبنان على مراحل، مع انتشار الجيش اللبناني. لكنه سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في منطقة أمنية موسعة في الوقت الراهن، إلى حين استكمال تنفيذ خطوات أخرى.