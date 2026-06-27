"إقطاعية التكييف".. موجة الحر تثير جدلا داخل مبنى المفوضية الأوروبية

تسبب قرار المفوضية الأوروبية بإيقاف تشغيل نظام التكييف في الطوابق السفلية بمقرها الرئيسي في بروكسل في غضب الموظفين، إذ شبه بعضهم الإجراء بـ"الإقطاعية"، نظرا لعدم فصل التكييف عن الطوابق التي تضم كبار الموظفين.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه جرى إبلاغ موظفي المفوضية الأوروبية -في رسالة عاجلة الجمعة- بأنه جرى إيقاف نظام التكييف في الطوابق من الأول إلى السابع في مبنى بيرلايمونت -حيث مقر المفوضية- بشكل إلزامي لبقية اليوم، بسبب الظروف الجوية القاسية.

ويقع مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الطابق الأخير من المبنى المؤلف من 13 طابقا، في حين توجد معظم مكاتب المفوضين الأوروبيين في الطابق الثامن وما فوقه.

وفي حديث للصحيفة، قال أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية، الذي يعمل في الطوابق السفلية والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة التكييف استمرت في العمل في الطوابق العليا التي توجد فيها مكاتب المفوضين، منتقدا هذا الإجراء بقوله "الأمر أشبه بالإقطاعية".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا آخر في المفوضية وصف القرار بأنه "مخزٍ".

وكانت بلجيكا، التي تستضيف أيضا المقرات الرئيسية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، قد سجلت الجمعة أعلى درجات الحرارة منذ بداية عام 2026، حيث أعلن المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في محطة الرصد الرسمية بمنطقة أوكل بلغت 35.3 درجة مئوية.

ولا تزال حالة الإنذار الأحمر والبرتقالي سارية في معظم أنحاء البلاد بسبب موجة الحر الشديدة.