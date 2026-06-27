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أوروبا تحت جحيم الحر.. مئات القتلى بفرنسا وإسبانيا وأرقام قياسية في عدة دول

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People sit at the side of the Dortmund-Ems Canal in Dortmund, western Germany on June 26, 2026 during a heatwave in Europe.
موجة الحر تدفع الأوروبيين إلى اللجوء للسباحة في الأنهار (الفرنسية)
Published On 27/6/2026

سجلت دول أوروبية أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة متسببة في وفاة المئات في فرنسا وإسبانيا، ⁠في حين أعلنت دول أخرى حالة التأهب مع انتقال موجة الحر إليها.

وعاش قسم كبير من أوروبا، اليوم السبت، يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي. ومع انتقال موجة القيظ إلى شمال شرق القارة الأوروبية، أُعلنت حال التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا.

وسجّلت حرارة قصوى في بلدان أوروبية عدّة، مثل الدانمارك حيث بلغت الحرارة 37 درجة مئوية، وذلك للمرّة الأولى منذ البدء بتسجيل المعطيات عام 1874، والتشيك، حيث تخطّت الحرارة للمرّة الأولى 40 درجة (40.6)، وألمانيا مع درجة قياسية جديدة بلغت 41.5.

وفي سويسرا، سجّلت لليوم الثالث على التوالي حرارة قياسية لشهر يونيو/حزيران بلغت 39 درجة في مدينة بازل.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، لجأ الأوروبيون إلى كل الوسائل الممكنة لتفادي الحر الشديد، إما بالسباحة في الأنهر والنافورات أو الاحتماء داخل الكنائس أو البقاء في أقبية منازلهم.

PARIS, FRANCE - JUNE 25: Firefighters from the Paris Fire Brigade assist a person into an ambulance after they became unwell during an intense heatwave on June 25, 2026 in Paris, France. Various European governments issued health warnings this week in relation to the high temperatures, which were nearing 40 degrees celsius in many large cities. (Photo by Annice Lyn/Getty Images)
حالة طوارئ في عدة دول أوروبية بعد تسجيل مئات الوفيات جراء موجة الحر (غيتي)

فرنسا

لقي عشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه. وأدت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعمليات توليد الكهرباء.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس، منذ انطلاق موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، بحسب خدمات الطوارئ الصحية.

وفعّلت السلطات الصحية في باريس والمناطق المحيطة بها خطة الطوارئ داخل المستشفيات، التي تشمل استدعاء الكوادر الطبية الموجودة في إجازات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة.

People cool off in the Trocadero Fountains by the Eiffel Tower during high temperatures amid a heatwave in Paris, France, June 27, 2026. REUTERS/Tom Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY
السباحة في النافورات وسيلة يلجأ إليها توقيا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في أوروبا (رويترز)

إسبانيا

أفادت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، بتسجيل أكثر من 200 حالة وفاة، أغلبهم من المسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى مشردين في الشوارع. وتسببت الحرارة في وفيات بطرق مختلفة كالغرق أو ارتفاع حرارة الجسم والنوبة القلبية وغيرها.

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ألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41.5 درجة مئوية في بلدة موكيرن-درفيتس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وكانت الهيئة سجلت، أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة قياسية بلغت 41.3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سُجلت في ألمانيا حتى ذلك الحين.

إيطاليا

أصدرت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تحذيرا من المستوى الأحمر بسبب موجة الحر في 18 مدينة، من بينها ميلانو وروما وتورينو والبندقية وجنوة وفلورنسا وبولونيا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق.

People cool off under a water mist near the Colosseum as Italy’s Civil Protection deploys measures to help residents and tourists cope with a heatwave, in Rome, Italy, June 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli
ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في إيطاليا (رويترز)

 

بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في تاريخها في يونيو/حزيران الجاري، إذ بلغت 35.7 درجة مئوية جنوب لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية المسجل عام 1976.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة سُجلت في تشارلوود قرب مطار غاتويك، في حين تشهد بريطانيا شهرا ثانيا على التوالي من الحر القياسي.

شرق أوروبا

في شرق القارة، تستعد رومانيا لإعلان الإنذار الأحمر بدءا من الاثنين المقبل على أراضيها كافة، إذ تتوقع الأرصاد الجوية "درجات حرارة قصوى" تستمر حتى الأول من يوليو/تموز المقبل.نافو

وتعتزم مولدوفا المجاورة حظر حركة السير للمركبات التي يزيد وزنها على 12 طنا بين 28 يونيو/حزيران الجاري والأول من يوليو/تموز المقبل.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن موجة الحر الحالية ستتحرك تدريجيا بحلول نهاية الشهر الجاري نحو وسط أوروبا ومنطقة البلقان.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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