أوروبا تحت جحيم الحر.. مئات القتلى بفرنسا وإسبانيا وأرقام قياسية في عدة دول

سجلت دول أوروبية أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة متسببة في وفاة المئات في فرنسا وإسبانيا، ⁠في حين أعلنت دول أخرى حالة التأهب مع انتقال موجة الحر إليها.

وعاش قسم كبير من أوروبا، اليوم السبت، يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي. ومع انتقال موجة القيظ إلى شمال شرق القارة الأوروبية، أُعلنت حال التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا.

وسجّلت حرارة قصوى في بلدان أوروبية عدّة، مثل الدانمارك حيث بلغت الحرارة 37 درجة مئوية، وذلك للمرّة الأولى منذ البدء بتسجيل المعطيات عام 1874، والتشيك، حيث تخطّت الحرارة للمرّة الأولى 40 درجة (40.6)، وألمانيا مع درجة قياسية جديدة بلغت 41.5.

وفي سويسرا، سجّلت لليوم الثالث على التوالي حرارة قياسية لشهر يونيو/حزيران بلغت 39 درجة في مدينة بازل.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، لجأ الأوروبيون إلى كل الوسائل الممكنة لتفادي الحر الشديد، إما بالسباحة في الأنهر والنافورات أو الاحتماء داخل الكنائس أو البقاء في أقبية منازلهم.

فرنسا

لقي عشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه. وأدت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعمليات توليد الكهرباء.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس، منذ انطلاق موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، بحسب خدمات الطوارئ الصحية.

وفعّلت السلطات الصحية في باريس والمناطق المحيطة بها خطة الطوارئ داخل المستشفيات، التي تشمل استدعاء الكوادر الطبية الموجودة في إجازات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة.

إسبانيا

أفادت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، بتسجيل أكثر من 200 حالة وفاة، أغلبهم من المسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى مشردين في الشوارع. وتسببت الحرارة في وفيات بطرق مختلفة كالغرق أو ارتفاع حرارة الجسم والنوبة القلبية وغيرها.

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ألمانيا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41.5 درجة مئوية في بلدة موكيرن-درفيتس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وكانت الهيئة سجلت، أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة قياسية بلغت 41.3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سُجلت في ألمانيا حتى ذلك الحين.

إيطاليا

أصدرت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تحذيرا من المستوى الأحمر بسبب موجة الحر في 18 مدينة، من بينها ميلانو وروما وتورينو والبندقية وجنوة وفلورنسا وبولونيا، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق.

بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في تاريخها في يونيو/حزيران الجاري، إذ بلغت 35.7 درجة مئوية جنوب لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية المسجل عام 1976.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة سُجلت في تشارلوود قرب مطار غاتويك، في حين تشهد بريطانيا شهرا ثانيا على التوالي من الحر القياسي.

شرق أوروبا

في شرق القارة، تستعد رومانيا لإعلان الإنذار الأحمر بدءا من الاثنين المقبل على أراضيها كافة، إذ تتوقع الأرصاد الجوية "درجات حرارة قصوى" تستمر حتى الأول من يوليو/تموز المقبل.نافو

وتعتزم مولدوفا المجاورة حظر حركة السير للمركبات التي يزيد وزنها على 12 طنا بين 28 يونيو/حزيران الجاري والأول من يوليو/تموز المقبل.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن موجة الحر الحالية ستتحرك تدريجيا بحلول نهاية الشهر الجاري نحو وسط أوروبا ومنطقة البلقان.