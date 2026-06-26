ناجون من سجن تدمر يحيون الذكرى الـ46 لمجزرة حافظ الأسد

نظم ناجون وذوو معتقلين سابقين في سجن تدمر بريف محافظة حمص، اليوم الجمعة، فعالية لإحياء الذكرى الـ46 للمجزرة الشهيرة التي ارتكبها نظام حافظ الأسد بحق المعتقلين السياسيين، في واحدة من أبشع جرائمه التي سجلتها ذاكرة السوريين.

وانطلقت الفعالية التي حملت اسم "رحلة تدمر – من الذاكرة إلى العدالة"، ونظمتها "رابطة الناجين من سجن تدمر"، بمشاركة نحو 500 شخص من مختلف المحافظات، منذ ساعات الصباح الأولى، وتضمنت خطبة وأداء صلاة الجمعة في "الساحة السادسة" أو ما يطلق عليها الناجون "ساحة الإعدام".

"نسوا شخصا في المهجع"

وروى محمد النجاري، وهو سجين سابق في سجن تدمر بين عامي 1979 و1992، حادثة إعدام وحشية لأحد السجناء، فقال: "في مهجع الورشة كانوا يجمعون الأشخاص قبيل إعدامهم، وفي إحدى المرات نسوا شخصا في المهجع، وعند اكتشافهم مساء أعدموه بإحدى حواف باب الزنزانة الحديدية من خلال إغلاق الباب على رأسه".

وأشار النجاري خلال مقابلة مع مراسل "سوريا الآن" إلى أن التهم التي كان السجناء يواجهونها كانت إما دينية، بسبب حضور جلسات لحفظ وقراءة القرآن والذكر، أو تهمة الانتماء إلى تنظيمات سياسية ودينية.

أما عصام، نجل المعتقل السابق محمود عصام حاج محرم، الذي قضى إعداما في السجن، فقد وصل إلى الفعالية قادما من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب، ليشارك في إحياء الذكرى. وقال عصام إنه اعتقل عام 1982، وتنقل في عدة مهاجع داخل السجن، قبل أن يُطلق سراحه عام 1992.

وأضاف لـ"سوريا الآن" أن الفعالية تركز نشاطها في "الساحة السادسة" حيث المهجع 26، الذي يعد واحدا من أكثر الأماكن التي شهدت عمليات إعدام، وفقا لما رواه عصام، الذي شارك والده سنوات السجن، وقال: "أيام السبت والاثنين والأربعاء هي أيام الإعدامات، عن طريق الشنق، ولا يمكن أن أنسى أن الشرطي كان يجبر السجناء على لعق حذائه، وبعدها يضربهم به على أفواههم ويكسر أسنانهم".

"شاهدت أخي معلقا للمرة الأخيرة"

أما محمد وائل دادا، من مدينة حلب، الذي اعتقل عام 1980 في سن الثامنة عشرة، فقد عاد إلى ذات المهجع الذي يسمى "الورشة"، وروى لحظة فارقة في حياته، فقال: "دخلت هذا المهجع ذات يوم ولكن ليس للإعدام، وإنما لغسيل الملابس، وأمام هذا المهجع أعدم أخي، وتمكنت عبر ثقب صغير من مشاهدته معلقا للمرة الأخيرة".

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وتابع دادا لمراسل "سوريا الآن": "تذكرت أصدقائي، والتقيت بعدة أشخاص كنا معتقلين سويا في هذا السجن".

ولم يستطع الناجي محمد إخفاء فرحته، رغم مأساة الذكرى، لأنه عاد إلى السجن هذه المرة "منتصرا ومحررا ومرفوع الرأس، بعد أن كنا سجناء".

وادي عويضة.. مقبرة جماعية لآلاف الإعدامات

وبعد زيارة السجن والعودة إلى الذاكرة "المؤلمة"، ولقاء المعتقلين ببعضهم بعضا بعد سنوات من النجاة، توجه الناجون وذوو المعتقلين إلى منطقة وادي عويضة، حيث دفن آلاف المعتقلين الذين أعدموا في السجن، وفقا لما يرويه الناجون.

وارتكب حافظ الأسد مجزرة سجن تدمر انتقاما من جماعة الإخوان المسلمين عقب محاولة اغتياله، حين كان يودع نظيره النيجيري حسين كونتشي على باب قصر الضيافة في حي أبو رمانة بالعاصمة دمشق.

ونفذت المجزرة سرايا الدفاع التي يقودها رفعت الأسد في 27 يونيو/حزيران 1980 خلال 3 ساعات، وراح ضحيتها نحو 1200 معتقل وفق تقديرات حقوقية، ودفنت الجثث في واد صحراوي.