أخبار|فنزويلا

صدمة وسباق مع الوقت.. صور توثق فاجعة زلزالي فنزويلا

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Rescue workers search through the rubble of a collapsed building after earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين وسط ركام مبنى منهار في كاراكاس بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 26/6/2026

منذ اللحظة التي مزق فيها زلزالان عنيفان هدوء مدن عديدة في فنزويلا مساء الأربعاء، يعيش الفنزوليون ظروفا صعبة، بين النزوح والفقد والبحث عن ذويهم العالقين، وسط تقديرات بأن عدد القتلى قد يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق آخر تحذيرات لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 235 قتيلا و4300 جريح، بينما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزالين.

وقد أُبلغ عن فقدان الآلاف جراء الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ويُعدان من بين الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، وقد شعر بهما السكان في جميع أنحاء المنطقة.

وتاليا بعض الصور من عمليات البحث والإنقاذ في عدة مدن طالتها الكارثة:

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: Responders search for victims in a demolished building at San Bernardino after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims remains unknown. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)
الأهالي يساعدون فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن ضحايا في حي سان برناردينو بالعاصمة كاراكاس (غيتي)

 

Rescuers search for victims in a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Manaure Quintero / AFP)
فرق الإنقاذ في بعض المناطق المنكوبة في فنزويلا تعوزها المعدات اللازمة لإنقاذ العالقين الأحياء وانتشال الجثث (الفرنسية)

 

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: People and rescuers work on the debris of a damaged building after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026, in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims, according to the authorities, is 32, and over 700 have been injured. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
مواطنون بمدينة في شمال فنزويلا يبحثون عن مفقودين وسط أنقاض مبنى دمره الزلزال العنيف (غيتي)

 

A woman reacts as she thinks a family member is trapped in the rubble, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
سيدة تنتظر أخبارا عن أحد أفراد أسرتها يُعتقد أنه عالق تحت الأنقاض في لا غوايرا، فنزويلا، 25 يونيو/حزيران 2026 (رويترز)

 

Volunteers help a man found amid the rubble following a twin earthquake in Caraballeda, La Guaira state, about 40 km northeast of Caracas, on June 25, 2026. The death toll from twin quakes, measured at magnitudes 7.2 and 7.5, has risen to at least 188, with more than 1,520 others injured, top lawmaker Jorge Rodriguez reported, while residents continue searching for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
متطوعون يساعدون رجلاً عُثر عليه وسط الأنقاض في بلدة كاراباليدا بولاية لا غوايرا، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق كاراكاس (الفرنسية)

 

Rescuers carry an injured person on a makeshift stretcher past a large pile of rubble from a collapsed building following an earthquake in Los Corales, La Guaira state, about 38 km northwest of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 188 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
عمال إنقاذ يحملون شخصا مصابا على نقالة بدائية عبر ركام هائل لمبنى منهار جراء الزلزالين بمدينة لوس كوراليس بولاية لا غوايرا، شمال غرب كاراكاس (الفرنسية)

 

People react near a damaged apartment building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, about 30 km northwest of Caracas, on June 25, 2026, as they mourn the death of a relative. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
عائلة تبكي أحد أفرادها قضى إثر انهيار مبنى سكني في مدينة كاتيا لا مار بولاية لا غوايرا، شمال غرب كاراكاس (الفرنسية)

 

Neighbors helps a man evacuate his damaged home after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Pedro Mattey)
جيران يساعدون رجلاً على إخلاء منزله المتضرر جراء الزلزال في كاراكاس، فنزويلا، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026 (أسوشيتد برس)

 

People gather as emergency workers and residents search for victims after earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
مواطنون يبحثون مع فرق الإنقاذ عن ناجين من أقاربهم وسط ركام منزل مدمر في لا غوايرا شمالي البلاد (رويترز)

 

A volunteer carries a rescued dog across the rubble of a collapsed building following twin earthquakes in Caraballeda, La Guaira state, some 40 km northeast of Caracas, on June 25, 2026. The death toll from twin quakes, measured at magnitudes 7.2 and 7.5, has risen to at least 188, with more than 1,520 others injured, top lawmaker Jorge Rodriguez reported, while residents continue searching for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
متطوع يحمل كلبا أُنقذ من تحت ركام مبنى منهار في مدينة كاراباليدا بولاية لا غوايرا (الفرنسية)

 

An injured person is taken into the Perez Carreno hospital, after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Gaby Oraa
فرق الطوارئ تنقل جريحا جراء الزلزال المزدوج إلى مستشفى في العاصمة كاراكاس 25 يونيو/حزيران 2026 (رويترز)

 

People stay outside their homes after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)
الزلزال المزدوج تسبب في نزوح الآلاف من منازلهم في مدن عديدة في فنزويلا، وقد أقامت السلطات مراكز للإيواء في بعض المدارس (أسوشيتد برس)
المصدر: الجزيرة

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