غروسي يبدي استعدادا للعودة لإيران ويؤكد امتلاك حلول لـ"مخزون اليورانيوم"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وهي مستعدة للمضي قدما في أداء عملها الفني في إيران".

وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "نأمل أن تكون هناك إمكانية لدخول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية قريبا"، مشددا على أن وجود مفتشي الوكالة ضروري للتأكد من أن الاتفاق بين أمريكا وإيران موثوق به.

وأكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها، مضيفا أن دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية تبقى قرارا يعود إلى إيران.

وأردف قائلا: "تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية".

وبخصوص اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أكد غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة، شريطة موافقة إيران.

وأكد أن خبراء الوكالة يعتقدون بأن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش قاموا به في 2025، ولكن علينا التأكد من ذلك.

عودة المفتشين

وقبل أيام، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية، إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران.

وأبلغ ويتكوف قيادات في الكونغرس وأعضاء في لجان ذات صلة بالأمن القومي أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران لم تتضمن أي اتفاقات جانبية، لكن تمت صياغة رسالة جانبية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن تقديم الدعوة للوكالة.

إعلان

وقال مصدران مطلعان لوكالة "أسوشيتد برس" إن ويتكوف كشف خلال الإحاطة عن وجود رسالة ودعوة موجهة إلى المدير العام للوكالة تتيح له إدخال مفتشين نوويين أمريكيين إلى طهران.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يُتفق عليها بين الطرفين، ‌‌‌‌وذلك وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما اتفق الطرفان أيضا على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة باحتياجات طهران النووية، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يُتفق عليه خلال الاتفاق النهائي.