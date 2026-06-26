الاحتلال يعلن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف مع أحد عناصر حزب الله في بيت ياحون جنوبي لبنان.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر قوله إنه جرى قتل العنصر المسلح بعد إقدامه على إلقاء قنبلة يدوية، فيما أغارت قوات الجيش على بنى تحتية في بيت ياحون عقب الاشتباك، بالإضافة إلى إطلاق نيران المدفعية ضد بنى تحتية أخرى.

وعن حالة الإصابات في صفوف الجيش، أوضح المصدر تعرض أحد الضباط لجروح متوسطة، في حين أُصيب ضابط آخر وجنديين بجروح طفيفة، مؤكدا أنه تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات داخل إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن -أمس الخميس- مقتل 6 أشخاص في بلدة زوطر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكّلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها بـ"المنطقة الأمنية"، في إشارة إلى مناطق يحتلها، مبينا أن قواته الجوية والبرية استهدفتهم، دون أن يقدم أدلة تثبت هوية القتلى أو طبيعة التهديد الذي ادعى تعرض قواته له.

من جانبه، أكد حزب الله أن ما أقدم عليه جيش الاحتلال في محيط بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان يُعد "انتهاكا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن.

وقال الحزب -في بيان- إن الجيش الإسرائيلي تعمّد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية، مما أسفر عن استشهاد شخصين، مؤكدا أنه يوثق ويرصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.