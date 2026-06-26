لبنان وإسرائيل تتوصلان لاتفاق في مفاوضات واشنطن

كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة عن التوصل لاتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات المباشرة الجارية اليوم الجمعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وأكد المصدر الرسمي لمراسل الجزيرة مازن إبراهيم أنه تم تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، مع توافق على نص إطار العمل المشترك بين الجانبين، تمهيدا للتوقيع اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا.

وقال مراسل الجزيرة إنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق سيكون بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

في سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أنهم يتوقعون الإعلان اليوم عن الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب.

ونقلت بدورها وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ⁠من المتوقع أن توقع ‌إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن ⁠اليوم الجمعة.

رغم توقف القتال في الأيام الأخيرة، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات يقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله داخل أو قرب "المنطقة الأمنية" التي أعلنها في الشريط الحدودي الذي يحتله.