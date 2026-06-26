لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية

وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، اليوم الجمعة، في واشنطن.

وتم توقيع الاتفاق، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر.

وقال روبيو إن الاتفاق يعد خطوة أولى ومهمة، ويأتي بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين، ويمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن". وأعرب عن أمله في إحراز تقدم ملموس في بقية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام بين الشعبين.

من جانبها، قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض إن الاتفاق يعد خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية حتى يتمكن شعب لبنان من العودة لأراضيه.

ولفتت السفيرة إلى أن توقيع الاتفاق بين الجانبين جاء بعد اجتماع طويل وشاق، مشيدة بجهود الولايات المتحدة في إنجاح المفاوضات.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر إن تل أبيب وبيروت تمكنت من العودة إلى مسار المفاوضات رغم "محاولة إيران ووكالائها لإفشاله". واعتبر أن "إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة" بعد التوصل لهذا الاتفاق.

في سياق متصل، قال مراسل الجزيرة نقلا عن مسؤول لبناني إنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل.

المناطق التجريبية

وتهدف المفاوضات إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان في ظل وجود مسودة أمريكية لإعلان نوايا بين الجانبين، والبدء في نقاش البنود التنفيذية لما تسميه إسرائيل "المناطق التجريبية".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية افادت بأن الفريقين الإسرائيلي واللبناني سيحددان خلال المفاوضات المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب جزئيا من الخط الأصفر.

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وانطلقت منذ الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، في ظل هدنة هشة وتصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب الانسحاب من جنوب لبنان.

وتأتي جولة التفاوض، بعد سلسلة سابقة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية انطلقت في أبريل/نيسان الماضي، ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل لاتفاق سلام بين الجانبين.

كما تأتي بعد أيام قليلة من المفاوضات التي شهدتها سويسرا بين طهران وواشنطن، والتي كان ملف الحرب في لبنان على رأس أولوياتها.

ومثل الجانب اللبناني وفد أمني وآخر سياسي، فيما تولت التوقيع عن الجانب اللبناني السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض.

كما مثل الجانب الإسرائيلي وفد أمني وآخر سياسي، ووقّع عنه السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر.