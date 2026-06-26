واشنطن تعلن قصف أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" إن الطائرات الأمريكية استهدفت، الجمعة، مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مواقع رادارية ساحلية.

وأشار البيان إلى أن القصف الأمريكي جاء عقب هجوم نفذته إيران ضد سفينة الشحن "إم في إيفر لوفلي" التي ترفع علم سنغافورة خلال مغادرتها مضيق هرمز بمحاذاة السواحل العُمانية يوم 25 يونيو/حزيران.

وأضافت القيادة المركزية أن الهجوم الإيراني نُفذ بواسطة طائرة مسيرة انتحارية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض حرية الملاحة والتدفق الآمن للتجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.

وأكدت "سنتكوم" أنها تواصل تنسيق وتأمين عبور السفن التجارية في المضيق، مشددة على أن القوات الأمريكية ستبقى في حالة جاهزية لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع إيران والالتزام الكامل بها.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقد فيها الهجوم على السفينة التجارية، قائلا إن إطلاق إيران النار على سفينة في مضيق هرمز أمر لا يعجبه إطلاقا، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفا -ردا على سؤال بشأن التحركات الإيرانية في المضيق- "ستعرفون ردنا قريبا".

وفي أعقاب تلك التصريحات، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوب إيران، دون أن يحدد مصدره أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن أسبابه.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي 3 انفجارات وقعت في منطقة طاهرية، وهي ميناء في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان (جنوب) المطلة على مضيق هرمز.