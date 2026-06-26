شهداء من عناصر الشرطة بغزة في استهداف الاحتلال سيارة وسط القطاع

قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ضباط وعناصر شرطة بقصف استهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 5 أحدهم تُوفي متأثرا بجراحه.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه المركبة، ما أدى إلى احتراقها وسقوط قتلى وجرحى.

وفي بيان لاحق، قالت وزارة الداخلية بغزة في بيان مقتضب إن الشهداء الثلاثة هم من ضباط وعناصر جهاز الشرطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك بوقت قصير، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أثناء جمعه الحطب في منطقة قريبة من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع.

كما تُوفي الفلسطيني وليد مجدي هنية، الخميس، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مصدر طبي بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في منطقة الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس.

كما أطلقت آليات عسكرية نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في أحياء سكنية جنوبي المدينة وغربيها.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى يوم الخميس، عن استشهاد 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين.

واستُشهد منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأُصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.