قطر تدشن جسرا جويا لإغاثة فنزويلا بعد الزلزال المدمر

انطلق جسر جوي قطري إلى فنزويلا، اليوم الجمعة، على متنه فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي إلى جانب مستشفيات ميدانية وفرق طبية ومساعدات إغاثية، بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما يضم الفريق القطري متخصصين معتمدين دوليا في عمليات البحث والإنقاذ، وكوادر طبية، إضافة إلى معدات متطورة، لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة في فنزويلا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

بدوره، أعلن وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني على منصة إكس، اليوم الجمعة، انطلاق الجسر الجوي القطري إلى فنزويلا، دعما للجهود الدولية في إنقاذ المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا، أمس الخميس، العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلا، ⁠⁠في حين أصيب ما يقرب ‌‌من 3 آلاف شخص، وفق ما أعلنته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وقالت رودريغيز خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين ومدنيين: "للأسف، ارتفع عدد الضحايا الآن إلى 589 قتيلا"، بعد حصيلة رسمية سابقة سجلت 235 قتيلا.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يجعلهما من أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري.