أخبار|أوكرانيا

مسيّرات على موسكو وصواريخ على كييف وزيلينسكي يعلن تصعيدا جديدا

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Firefighters put out a fire after a drone hit a residential building during a Russian air attack in Kyiv, Ukraine, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Sergei Grits)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع إثر هجوم روسي سابق على كييف (أسوشيتد برس)
Published On 26/6/2026

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ميدانياً ليل الخميس وفجر اليوم الجمعة، حيث أعلنت السلطات في موسكو تصديها لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة، في حين أعلنت أوكرانيا إحباط هجوم روسي بالصواريخ الباليستية استهدف العاصمة كييف.

ففي روسيا، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا، مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام.

وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل 5 أشخاص، أمس الخميس، بهجمات أوكرانية على روسيا وشبه جزيرة القرم.

Servicemen of the 148th Separate Artillery Zhytomyr Brigade of the Armed Forces of Ukraine fire a BM-21 Grad multiple launch rocket system towards Russian troops, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine, June 22, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
‏‏‏‏جنود أوكرانيون يطلقون رشقات صاروخية باتجاه القوات الروسية في منطقة دنيبروبتروفسك‏ (رويترز)

دوي انفجارات في كييف

في المقابل، دوت انفجارات عنيفة في كييف بعد دقائق من تحذير سلاح الجو والسلطات البلدية الأوكرانية من رصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، مما دفع رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ.

وأكد كليتشكو وسلطات المدينة سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد أحياء كييف، مما أدى إلى اشتعال النيران في منطقة تخزين، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

وكان رئيس الإدارة العسكرية لكييف تيمور تكاتشينكو قد أفاد عبر تليغرام بأن روسيا أطلقت صواريخ باليستية باتجاه كييف، مؤكدا أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تلك الصواريخ.

وقد رصد صحفيون ميدانيون في سماء العاصمة سحبا أحدثها إطلاق صواريخ الدفاعات الجوية الأوكرانية، وسُمع دوي الانفجارات أثناء اعتراض المقذوفات، كما أكد مراسل ميداني مشاهدته لإسقاط صاروخ روسي واحد على الأقل.

EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 16: Ukrainian President Volodymyr Zelensky prepares to pose for a family photo before a cultural performance and concert during the G7 Summit on June 16, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Evelyn Hockstein-Pool/Getty Images)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (غيتي)

حملة تستهدف شريان الطاقة الروسي

وأمس الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية.

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وكتب زيلينسكي على منصة تليغرام، اليوم الخميس، "وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفّذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب".

وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركّز بشكل أساسي على قطاع النفط.

وأصبحت أوكرانيا تستهدف بوتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات، التي تستخدم لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ عام 2022.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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