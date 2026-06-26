عقود دفاعية بعشرات مليارات الدولارات خلال قمة الناتو في تركيا

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته -أمس الخميس- أن عقودا جديدة في مجال الدفاع ‌بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستُعلن خلال قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو/تموز بالعاصمة التركية أنقرة، منوها بتخصيص الحلفاء الأوروبيين وكندا نحو 1.2 تريليون دولار إضافية للإنفاق الدفاعي ما بين عاميْ 2016 و2026.

جاء ذلك في كلمة له في "المجلس الأطلسي" على هامش زيارته لواشنطن، في إطار التحضيرات لقمة أنقرة المقررة في 7 و8 يوليو/تموز القادم.

وأضاف روته -في كلمته- أن الحلف سيتعهد بدعم أوكرانيا خلال القمة ‌التي سيحضرها الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن قمة أنقرة ستُظهر قوة الردع للحلف ووحدته وقدراته الدفاعية.

وشدد على أن "الناتو سيُظهر خلال القمة استعداده للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه"، مشيرا إلى "أن أكبر توقعاته من القمة هي حدوث تحول تاريخي في الاستثمارات الدفاعية".

ارتفاع الإنفاق الدفاعي

وأشاد روته بتخصيص الحلفاء الأوروبيين وكندا نحو 1.2 تريليون دولار إضافية للإنفاق الدفاعي ما بين عاميْ 2016 و2026.

وأشار إلى أن الاستثمارات الدفاعية ارتفعت بنحو 20% في عام 2025. وقال إن هذا التطور نقطة تحول، مؤكدا أن "هذا التحول في الإنفاق الدفاعي كان من المستحيل تصوره قبل عقد من الزمن".

وقال إن الصناعات الدفاعية والتقنيات المبتكرة ستكون بارزة في قمة أنقرة، مضيفا أنه زار تركيا خلال فترة الربيع والتقى بمهندسين شباب في شركة "أسيلسان" المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية.

وأردف أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية الممتد من أرلينغتون -التي تُعد مركزا مهما لعدد من المؤسسات الدفاعية والعسكرية الأمريكية- إلى أنقرة سيعزز الأمن، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل على جانبيْ الأطلسي.

وقال روته "إن تعزيز الصناعات الدفاعية يجب أن يتم بشكل عابر للأطلسي، وأن ندرك أن هذه القاعدة الصناعية تمتد من كاليفورنيا إلى تركيا".

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وأشار إلى أن لدى تركيا نحو 3 آلاف شركة لصناعات الدفاع تعمل ضمن الحلف، مؤكدا أنه سيتم تنظيم يوم كبير للصناعات الدفاعية خلال قمة أنقرة.