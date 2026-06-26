حصد 12 مليون مشاهدة.. جندي روسي يهدد بوتين "مقابلة على الهواء أو نوجه السلاح للكرملين"

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه سيحقق في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، يوجه فيه جندي سابق نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهما القادة العسكريين الروس في أوكرانيا بتعذيب وقتل الجنود لعدم تنفيذهم "أوامر انتحارية".

وحصد المقطع الذي نشره الجندي السابق ألكسندر لونين عبر إنستغرام، الذي لم يذكر أي أدلة أو أسماء أي ضحايا أو جناة مزعومين، أكثر من 12 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين لم يشاهد بعد هذا النداء بعد، لكنه أشار إلى أن المقطع يحتوي على "صياغة غريبة" على ما يبدو.

وتجنب بيسكوف التعليق على المقطع، قائلا إن الكرملين "أُخطر بالفعل" بوجود مثل هذا النداء، لكنهم لم يطلعوا عليه بعد "لذا لا أود التعليق عليه"، مضيفا "يبدو أنه يحوي بعض العبارات الغريبة نوعا ما، لذا علينا الاطلاع عليه أولا"، وذلك ردا على سؤال الصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وقال لونين في المقطع، إن آلاف الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا يُحتجزون في حفر بسبب رفضهم تنفيذ "أوامر غبية أو انتحارية" أو لرفضهم تسليم أموال إلى قادتهم، وذكر أن هؤلاء الجنود يتعرضون للتعذيب قبل قتلهم وأن قادتهم يتسترون بعد ذلك على ما حدث بقول إنهم مفقودون في ساحة القتال.

وقبل نشره للمقطع المصور، لم يكن لونين الذي يعيش في منطقة فارونيش الروسية، معروفا لدى معظم الروس. ولم يتضح ما إذا كان الجندي يتحدث بمبادرة شخصية أم أنه يمثل قوى أوسع نطاقا كما أشار.

وسجل لونين المقطع المصور وهو يرتدي الزي القتالي ويحمل عددا من الأوسمة. وقال إنه إذا لم يتمكن من عقد مقابلة شخصية مع بوتين على الهواء مباشرة عبر التلفزيون، فإن الجيش سيوجه أسلحته نحو الكرملين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما على أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي جارتها عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.