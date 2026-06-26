الحوثي يتوعد باستهداف أي تمركز إسرائيلي بإقليم أرض الصومال

توعد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي -أمس الخميس- باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة، مؤكداً أن اليمن "لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ينتظر المتخاذلين".

جاء ذلك في كلمة مصورة للحوثي بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال إن "هناك متابعة ورصدا باهتمام لمجريات الوضع في أرض الصومال، وما يسعى إليه العدو من تحويلها إلى موطئ قدم بهدف السيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وحث الحوثي الأمة الإسلامية والبلدان المطلة على البحر الأحمر على "اتخاذ موقف مشترك لمنع العدو من تحقيق ذلك"، مؤكدا أن اليمن "سيبادر في أي وقت يقوم فيه العدو بأي تمركز إلى استهدافه بكل الوسائل المتاحة".

ودعا الحكومات إلى "إصلاح وضع الصومال والعناية بالشعب الصومالي الشقيق، ومساندته في مواجهة استهداف العدو الإسرائيلي".

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، افتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله -برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر– سفارة للإقليم في القدس المحتلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفدرالية في مقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم -منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991- بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.