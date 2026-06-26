إيران تلوّح بالرد على تحركات جوية إسرائيلية وكاتس يحذرها من "الخطأ الأكبر"

حذرت إيران اليوم الجمعة مما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران.

وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه يعتبر "تحركات الطائرات الإسرائيلية قرب إيران تهديدا خطيرا"، دون أن يحدد متى رصد تحليق الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف أن "تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران يُعدّان عملا خطيرا وتهديدا موجها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، دون إيضاح مكان وجود الطائرة الإسرائيلية تحديدا.

وتابع أن إيران "تحتفظ بالحق في الرد على تلك الإجراءات" إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماح إسرائيل، وفق تعبيره.

ومقر خاتم الأنبياء هو أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، ودائرة التنسيق العليا بين مختلف تشكيلاتها خاصة بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني.

تهديد إسرائيلي

في الأثناء، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أنه إذا ⁠⁠قامت إيران بشن هجوم على إسرائيل فإن هذا ‌‌سيكون "الخطأ الأكبر" الذي ترتكبه طهران.

أتى ذلك أيضا بعد أن شدد قائد فيلق القدس إسماعيل ⁠⁠قآني -أمس الخميس- على أنه إذا لم تنسحب ⁠⁠إسرائيل طواعية ⁠⁠من جنوب ⁠⁠لبنان، فإنها ستُجبر في نهاية المطاف على الانسحاب ‌‌مهزومة.

وتابع كاتس أن قائد فيلق القدس الإيراني يواصل إطلاق التهديدات "بشكل متكرر هذه الأيام ومثير للسخرية"، مشيرا إلى أن "إيران لن يفيدها إغلاق هرمز أو مهاجمة المدنيين فلا شيء سيوقفنا ومستعدون لإنهاء المهمة"، على حد قوله.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران تخوضان مفاوضات فنية بشأن اتفاق سلام دائم، بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي.

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وكانت إسرائيل قد شنت خلال الحرب ضربات جوية على إيران استهدفت ما قالت إنها مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي، في حين ردت طهران بضربات صاروخية على إسرائيل.