إعصار "ميكالا".. إجلاء الملايين في اليابان وتعطل الحياة في تايوان

تواجه اليابان وتايوان موجة عاتية من الاضطرابات الجوية إثر اقتراب الإعصار ميكالا، وسط استنفار رسمي في كلا البلدين لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية.

ويقترب الإعصار ميكالا، المصنف حاليا عاصفة مدارية، من جزر ريوكيو في جنوب اليابان بعد أن مر بتايوان وتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء منها وخاصة المناطق الجنوبية في كاوشيونغ ‌وتاينان وبينغتونغ.

تأهب ياباني

ودفع الإعصار السلطات اليابانية إلى إجلاء أكثر من مليوني شخص، اليوم الجمعة، وإصدار تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ميكالا، وإلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب إعصار ميكالا من الجزيرة الرئيسية في مقاطعة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، صباح اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يقترب من منطقة جزر أمامي في مقاطعة كاغوشيما جنوب غرب البلاد في الليل.

وشوهد الإعصار السابع هذا العام وهو يتحرك باتجاه الشمال الشرقي، قبالة سواحل المحيط الهادي من منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد إلى منطقة كانتو شرق البلاد يوم السبت الماضي، حسب وكالة جي جي برس اليابانية للأنباء، اليوم.

وقالت وزارة الأراضي اليابانية إن البلاد ألغت بالفعل أكثر من 200 رحلة جوية وعلقت العشرات من خدمات القطارات وأغلقت عددا من الطرق السريعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد أيضا نظرا لأن جبهة موسمية تمتد من شرق إلى غرب البلاد.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار.

يشار إلى أن فترة ذروة الأعاصير في اليابان تمتد رسميا من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن تتركز المخاطر الكبرى عادة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.

تايوان في وجه الإعصار

يأتي ذلك بعد أن ضرب الإعصار تايوان المجاورة مخلفا أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة أدت إلى إغلاق المدارس والمكاتب، وحرمان نحو 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل والدراسة.

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وفي الوقت نفسه، أمرت حكومات المناطق التايوانية الثلاث بإغلاق المكاتب والمدارس اليوم الجمعة، وأدت الفيضانات الشديدة في تاينان إلى إغلاق جزء من شريط السكك الحديدية الرئيسي الذي يربط شمال الجزيرة بجنوبها.

ويعيش نحو 6 ملايين شخص في المناطق التايوانية الثلاث ومدينة هسينتشو، وكلها أماكن متضررة، ولم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية في تايوان، لكن السلطات في مقاطعة هوالين تعمل على إجلاء ما يقرب من 200 من سكان بلدتين تقعان عند مصب بحيرة في الجبال تمتلئ بسرعة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول ‌‌‌‌الأمطار على تايوان خلال الأسبوع المقبل على الأقل، لكنها ستخف تدريجيا.

ولا تعتبر الأمطار شيئا سيئا تماما لتايوان لأنها تعتمد ‌‌‌‌على مواسم ‌‌‌‌الأعاصير المعتادة في الصيف والخريف لملء خزاناتها بعد فصول الشتاء التي عادة ما تكون جافة.