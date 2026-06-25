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هرمز تحت اختبار المسارات.. كيف تحركت السفن بعد تحذير الحرس الثوري؟

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MUSCAT, OMAN - JUNE 22: Crude oil tankers, bulk carriers and vessels sit anchored around Qaboos Port on June 22, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
ناقلات نفط وسفن شحن راسية قرب ميناء قابوس في مسقط (غيتي)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 25/6/2026

كشفت بيانات ملاحية تحولا كبيرا في مسارات العبور في مضيق هرمز، حيث عبرت أعداد كبيرة من الناقلات والسفن من الممر العماني المحاذي لشبه جزيرة مسندم، الذي أعلنته السلطنة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في مقابل عبور أقل للممر الآمن الذي أعلنه الحرس الثوري الإيراني.

وسبق أن حذرت بحرية الحرس الثوري اليوم من التحول الذي شهده المضيق، وقالت في بيان: "إن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول وخطير"، كما حذرت السفن التي تعبر المضيق دون التنسيق معها، وهددت باتخاذ إجراءات لم تحددها.

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استدارة عقب التحذير

وأظهرت البيانات الملاحية استدارة أربع ناقلات نفط خارج المسار العُماني، قبل العبور من مضيق هرمز، وتكشف البيانات استدارة ثلاث ناقلات إلى الوراء للعودة مجددا إلى مياه الخليج. في حين توجهت ناقلة النفط "إس جي بيغاسوس" (SG PEGASUS) لعبور المضيق من المسار الإيراني الذي يمر جنوب جزيرة قشم الإيرانية، مبتعدة عن المسار العماني الذي يمر بمحاذاة شبه جزيرة مسندم العمانية.

وأشارت سجلات ملكية الناقلات الأربع إلى أنها تُديرها شركات مقرها الإمارات واليابان، وبنما، وسنغافورة.

ولم يتسنّ لوحدة المصادر المفتوحة معرفة أسباب الاستدارة التي جاءت بعد تحذير الحرس الثوري الإيراني. وتُظهر البيانات استمرار سفن أخرى في سَلك الممر العماني متجاهلة التحذير.

استدارة أربع ناقلات نفط من الممر العماني 25 يونيو/حزيران الجاري (مارين ترافيك)
استدارة أربع ناقلات نفط من الممر العماني 25 يونيو/حزيران الجاري (مارين ترافيك)

ماذا تقول أرقام العبور؟

وعبرت 39 ناقلة وسفينة مضيق هرمز منذ صباح اليوم، حيث قصدت 25 سفينة الممر العماني، مقابل عبور 14 سفينة من المسار القديم الذي أعلنه الحرس الثوري، بحسب الرصد الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

وشملت الحركة عبور 14 ناقلة نفط، وأربع ناقلات غاز مسال، و12 سفينة شحن بضائع وركاب، وتسع سفن نقل بضائع سائبة.

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وقد عبرت ست ناقلات نفط، وثلاث ناقلات غاز مسال، وسبع سفن نقل بضائع سائبة من الممر العماني.

عبور السفن من الممر العماني 25 يونيو/حزيران الجاري (مارين ترافيك)
عبور السفن من الممر العماني 25 يونيو/حزيران الجاري (مارين ترافيك)

 

ويكشف تحليل مسارات العبور، أن سفنا تديرها شركات مقرها سنغافورة، وتركيا واليونان، والمملكة المتحدة، وألمانيا والدنمارك، سلكت المسار العماني المدعوم من الأمم المتحدة.

وكذلك عبرت ثلاث ناقلات غاز مسال تديرها شركة مقرها قطر من الممر العماني، دون أن تتوجه إلى المسار الإيراني، كما كان في السابق.

وبحسب الرصد عبر ما لا يقل عن 50 سفينة من الممر العماني، وذلك منذ أعلنت سلطنة عُمان أمس إتاحة استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

ونشر الحساب الرسمي لمركز الأمن البحري بسلطنة عُمان على منصة إكس، مساء أمس الأربعاء، خريطة إرشادات للسفن الراغبة في عبور الممر العُماني في المضيق شملت تحديد مسارات العبور، والزمن التقديري لعبور السفن، وكذلك تحديد السرعات المطلوبة عند كل نقطة داخل المسار.

حراك لتنظيم الملاحة

وتشهد الساحة السياسية والدبلوماسية حراكا مكثفا لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق النفط والغاز دون عوائق أو رسوم إضافية، وسط تباين في المواقف بشأن آليات إدارة هذا الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن عودة تدفقات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي تأخرت خلال الفترة الماضية نتيجة الألغام البحرية التي اتهمت الولايات المتحدة إيران بزرعها في مضيق هرمز، مشدّدا على أن طهران لم تعد قادرة على إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة الدولية.

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

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