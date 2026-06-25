هبوط اضطراري لمروحية تقل الرئيس الإسرائيلي

أجبر طائر، اليوم الخميس، مروحية كان على متنها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على الهبوط اضطراريا في قاعدة عسكرية بإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن الطائرة، التي كانت تنقل هرتسوغ من القدس إلى شمالي إسرائيل، اضطرت إلى الهبوط في قاعدة عسكرية.

وأضاف أنه "خلال رحلة روتينية لرئيس الدولة على متن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، هبطت المروحية في قاعدة جوية وسط إسرائيل بعد اصطدامها بطائر. ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار".

وأوضح البيان أن طاقم الطائرة نُقل إلى مروحية أخرى، ضمن إجراءات روتينية، واستأنفوا رحلتهم.

ومن جانبها، بيّنت هيئة البث الإسرائيلية الجهة التي كان يقصدها هرتسوغ، قائلة إنه كان في طريقه من "جبل هرتسل" بالقدس إلى شمالي إسرائيل لتقديم واجب عزاء، عندما اصطدم طائر بالمروحية التي كانت تقلهم من نوع "بومة" (يو إتش-60 بلاك هوك).

ولفتت الهيئة إلى أن المروحية اضطرت إثر الحادث إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة بلماحيم الجوية وسط البلاد.